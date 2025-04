Cette maison semble banale vue de l'extérieur, mais elle cache un secret à couper le souffle

À Melbourne (Australie), une maison victorienne qui ne paie pas de mine abrite un intérieur incroyable. C’est parti pour une petite visite en images.

Les apparences sont souvent trompeuses. Cette maison victorienne située à Melbourne, en Australie, en est le parfait exemple.

La raison ? Derrière cette façade trompeuse se cache un petit paradis qui séduit les potentiels acheteurs, explique le Daily Mail. Cette demeure de quatre chambres a subi une importante transformation, mêlant modernité et authenticité.

Crédit Photo : Jellis Craig

Les propriétaires, Corey et Prue Baker, ont acheté la propriété pour un peu moins de 1,6 million de dollars (environ 1 445 360 euros) en 2023, dans le but de la rénover et de la revendre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple a fait du bon travail. La maison est tout simplement à couper le souffle.

Une maison de rêve

Comme vous pouvez le voir sur les photos, des portes coulissantes en verre s’ouvrent sur une magnifique terrasse baignée de soleil, ainsi que sur une piscine minérale et un jardin d’extérieur très épuré.

L’intérieur de la maison n’est pas en reste. Celui-ci abrite des pièces lumineuses et minimalistes. Dans le détail, le salon design est équipé d’une cheminée et un plancher en chêne.

Crédit Photo : Jellis Craig

Crédit Photo : Jellis Craig

Crédit Photo : Jellis Craig

De son côté, la cuisine incurvée est sublimée par un plan de travail en marbre et du mobilier en bois. À l’étage, la chambre principale possède sa propre salle de bain semblant tout droit sortie d’un SPA.

La salle de bain familiale, quant à elle, est tapissée de terrazzo, un matériau d’architecture constitué de fragments de pierre naturelle et de marbre colorés. Une robinetterie en or brossé et une baignoire balnéo complètent la pièce d’eau.

Crédit Photo : Jellis Craig

Crédit Photo : Jellis Craig

Crédit Photo : Jellis Craig

Les propriétaires ont installé une buanderie légèrement surélevée, avec un vestiaire complet et une salle d’eau cachée sur le côté.

Contemporaine, chaleureuse, élégante, intime… Cette masure de luxe réunit tous les ingrédients pour plaire aux acheteurs ayant un budget très confortable. Et pour cause : la maison est à vendre pour la coquette somme de 3,58 millions de dollars (environ 3 233 133 euros).