Un requin de 6 mètres de long a été pêché en Australie, les images sont impressionnantes

La photo de ce requin à la taille impressionnante a été partagée sur les réseaux sociaux. Il a été découvert par un homme alors qu’il pêchait en Australie.

Crédit : Geoff Brooks/ Facebook

On se croirait presque dans le film En eaux troubles dans lequel Jason Statham doit faire face à une créature géante des profondeurs : un mégalodon. Le film de 2018 convoque la peur primale de l’homme en faisant du requin une menace pour un équipage.

Sauf que cette fois-ci, il s’agit bien de la réalité, à quelques détails près. Un requin de 6 mètres de long a été capturé en pleine mer du côté de l’Australie. Les images prises par l’internaute, Geoff Brooks, présent au moment de la capture, puis relayées sur son compte Facebook, sont impressionnantes.

On y voit le grand requin tigre la tête prise dans des cordes et échoué sur le bateau de pêcheur. Aucun des passagers alentour ne risque de craindre une quelconque attaque, le requin a été retrouvé sans vie.

Le squale retrouvé mort, les circonstances sont inconnues

C’est au large de Seven Mile Beach que le squale aurait été retrouvé d’après Geoff Brooks : « On m'a dit qu'il avait été capturé un peu plus loin pendant le weekend », écrit l’internaute sous sa publication Facebook.

Le journal local Northern Star relate quant à lui le témoignage de Matthew, un pêcheur : « j'étais en train de pêcher un requin marteau quand cet énorme requin est apparu et l'a avalé ». Malgré ce détail, on ne sait pas ce qui a provoqué la mort de l’animal.

Certains affirment que le requin devait être vendu dans un marché du coin, quand d’autres racontent qu’il avait été transporté dans un centre de recherches.