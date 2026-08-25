Ils achètent 22 000 euros une ferme hantée vieille de 160 ans et la transforment en une maison de rêve

Il y a six ans, un couple d’Américains achetait une vieille maison abandonnée pour une bouchée de pain, avant de dépenser une fortune pour lui redonner vie.

En 2018, Samantha et Sean Kilgore, alors âgés de 26 et 29 ans, ont jeté leur dévolu sur une ferme abandonnée située dans le Michigan, aux États-Unis.

Si le couple n’a dépensé que 26 000 dollars (environ 22 300 euros) pour l’acquérir, il a déboursé douze fois plus pour la rénover, le tout sans aucune expérience dans le domaine, rapporte le magazine People.

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Une rénovation à plus de 300 000 dollars

La maison, construite il y a 160 ans, était inhabitée depuis douze ans au moment de l’achat. Sur le papier, la bâtisse était loin de faire rêver : vandalisée et en piteux état, elle était même presque promise à la démolition.

Pire encore ! La demeure était devenue le théâtre de nombreuses histoires de fantômes et autres légendes locales. Mais pour ses propriétaires, elle méritait une seconde chance.

Crédit Photo : After Hours Farm

Au cours des deux années suivantes, Samantha et Sean ont entièrement rénové la propriété eux-mêmes, s’attaquant à d’importants travaux de structure. La facture finale ? Près de 320 000 dollars (environ 274 000 euros).

Pour la jeune femme, aujourd’hui âgée de 32 ans, il ne s’agissait pas seulement de rénover la maison, mais de lui redonner son charme d’antan.

« Au bout du compte, j’espère que les gens retiendront que les vieilles maisons ne sont pas faites pour être remplacées : ce sont des histoires qui méritent d’être poursuivies », confie-t-elle à People.

Crédit Photo : After Hours Farm

Le hic ? Le couple a réalisé l’ampleur des travaux en ouvrant les murs. Et pour cause : chaque centimètre de la ferme devait être mis aux normes actuelles.

Un défi de taille pour un résultat bluffant

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les surprises n’ont pas manqué. Parmi elles, une famille de ratons laveurs qui avait élu domicile à l’intérieur des murs.

Malgré tout, les jeunes gens n’ont pas baissé les bras. Ils ont appris à poser une toiture traditionnelle en cèdre, des parquets en bois massif et du carrelage, mais aussi à construire une terrasse. Au total, ils ont réalisé eux-mêmes une grande partie des travaux.

« Nous avons installé la maison sur de nouvelles fondations. Nous avons aussi surélevé le toit pour avoir une hauteur de plafond suffisante à l’étage, installé un système d’assainissement et conçu un escalier sur mesure (…) », détaille Samantha.

Crédit Photo : After Hours Farm

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À l’époque, la trentenaire était une jeune mère et elle assumait le rôle de maître d’œuvre, coordonnant tous les corps de métier sur le chantier.

Le couple a documenté les grandes étapes de la rénovation sur son compte Instagram, After Hours Farm, suivi par plus de 42 000 abonnés.

« Lorsque nous avons commencé à montrer la renaissance de notre maison, nous avons été stupéfaits de constater combien de personnes ressentaient la même joie à voir une vieille demeure bénéficier d’une seconde chance », explique la mère de famille.

Crédit Photo : After Hours Farm

Toute la famille vit désormais dans la maison, devenue méconnaissable après deux ans de travaux.