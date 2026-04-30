300 femmes s'unissent pour racheter un château français à 2 millions

Trois cents femmes venues du monde entier ont uni leurs économies pour s'offrir une bâtisse vieille de 800 ans dans le sud-ouest de la France. Leur but : en faire une colonie de vacances réservée aux femmes adultes.

Une histoire qui sonne comme un scénario de film, sauf qu'elle est bien réelle.

Tout commence par une recherche en ligne presque anodine. Philippa Girling, ancienne cadre dans la finance, et sa fille Leah Lykins tombent par hasard sur une annonce qui les laisse sans voix : le Château de Béduer, dans le Lot, est à vendre. Une forteresse médiévale du XIIIᵉ siècle, perchée au-dessus de la vallée du Célé, à quelques kilomètres de Figeac. Le coup de cœur est immédiat, rapporte le magazine américain People.

Une cagnotte collective pour réaliser un rêve

« Nous étions juste un peu envoûtées par ce bâtiment », confie Leah Lykins. « On cherchait n'importe quelle excuse pour pouvoir l'acheter. » Sauf qu'à elles seules, les deux femmes n'ont évidemment pas les moyens d'acquérir un tel monument.

L'idée germe alors d'un modèle de copropriété inédit : faire appel à d'autres femmes pour financer collectivement le projet. Plus de 300 d'entre elles répondent à l'appel, rejointes par la troisième cofondatrice, Lynda Coleman. Au total, le collectif rassemble environ 2,3 millions de dollars (soit près de 2 millions d'euros) pour racheter le château, auxquels s'ajoutent 325 000 dollars supplémentaires consacrés à sa rénovation et à sa mise aux normes.

« On a réuni toutes ces femmes, certaines qu'on connaissait, d'autres pas du tout », raconte Lynda Coleman. Le projet, baptisé Camp Château, devient alors la première colonie de vacances pensée exclusivement pour des femmes adultes.

Une colo pour adultes en plein cœur du Lot

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Le concept est simple : six jours, cinq nuits, tout compris. Hébergement, repas, vin, activités, excursions, les campeuses n'ont qu'à choisir comment occuper leurs journées. Au menu, plus de huit ateliers quotidiens à la carte : yoga, équitation, kayak, jardinage, cours de cuisine, peinture, méditation, visites de marchés locaux ou simple sieste au bord de la piscine.

Les chambres prennent la forme de dortoirs partagés (entre cinq et huit personnes), ou de tentes de glamping installées dans le parc de huit hectares. Et l'ambiance se veut sans pression. « On essaie de faire en sorte que rien ne soit stressant à aucun moment », explique Philippa Girling. Les pensionnaires ont entre 19 ans et plus de 70 ans, et viennent de tous les horizons.

Le succès dépasse rapidement toutes les attentes. En 2023, le château accueille 240 campeuses. Pour 2026, ce sont déjà 1 850 places prévues, et plus de 2 100 attendues en 2027. Les vidéos publiées sur TikTok ont fait exploser la demande : la liste d'attente compte désormais plus de 11 000 femmes.

Une seconde adresse et une communauté en ligne

Face à cet engouement, les fondatrices ont déjà mis la main sur une deuxième propriété : l'Abbaye-Château de Camon, dans l'Ariège, qui accueille elle aussi des sessions estivales. Comptez environ 2 250 € la semaine à Béduer, et 2 450 € à Camon. Un tarif tout inclus, hors massages et navettes depuis l'aéroport de Toulouse.

Et pour celles qui ne peuvent pas faire le déplacement, l'équipe a créé Pocket Château, une communauté en ligne baptisée par ses membres « le slow internet ». « Sans pub, sans spam, sans pression », résume Leah Lykins. Plus de 500 femmes issues d'une vingtaine de pays s'y retrouvent déjà pour participer à des ateliers et des événements virtuels.

Une réussite qui prouve qu'avec un peu d'audace et beaucoup de solidarité, on peut vraiment s'offrir un château, même quand on n'est ni roi, ni milliardaire. Comme cet homme qui, à seulement 20 ans, avait acheté un château abandonné pour entreprendre seul sa restauration.