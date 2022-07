104 ans après sa naissance, elle vit toujours dans la même maison, mais sa valeur a été multipliée par 300

Du haut de ses 104 ans, Elsie Allock a toujours vécu dans la même maison depuis sa naissance.

«L’essentiel est d’être bien dans la maison». Cette citation du rappeur Oxmo Puccino illustre à merveille l’histoire d’Elsie Allock, une Britannique âgée de 104 ans. En effet, la centenaire vit dans la même maison depuis sa naissance.

Crédit Photo : Ben Lack

Dans un entretien accordé au tabloïd The Sun, la vieille dame explique son choix. Cette dernière a vu le jour dans la demeure en 1918, à Huthwaite (Angleterre). À l’époque, son père louait la maison pour 7 shillings et 6 pence par mois (soit 0,44 euro).

Crédit Photo : Ben Lack

Le quotidien choyé d’Elsie bascule lorsque sa mère meurt des suites d’une pneumonie. Elle fait le choix de rester pour s’occuper de son père. En 1941, elle épouse son compagnon Bill, et le jeune couple s’établit dans la bâtisse de son enfance.

«Quand Bill et moi nous nous sommes mariés, nous sommes installés ici et nous ne sommes jamais repartis. Mon père est décédé en 1949 et nous avons finalement acheté la maison dans les années 60», a confié la centenaire au site d’informations.

Crédit Photo : Ben Lack

À l’époque, les époux parviennent à acheter le pavillon pour la somme de 250 £ (290 euros), avec l’aide du conseil municipal du village. C’est au sein de cette maison si chère à son cœur qu’Elsie a élevé ses deux enfants.

La maison vaut aujourd’hui plus de 80 000 euros

Au fil des décennies, les époux ont effectué quelques petits travaux : «Nous avons gardé les toilettes extérieures puisqu’elles fonctionnent toujours. Très peu de choses ont changé au fil du temps. Je n’aurais pas été heureuse ailleurs», a expliqué Elsie.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son nid douillet coûte désormais une petite fortune. À l’heure actuelle, son bien - acheté 290 euros - vaut 75 000 £ (87 000 euros). Malgré la plus-value, la centenaire a l’intention de finir ses vieux jours chez elle : «Elle ne quittera jamais cette maison. Elle l’aime et elle est pleine de souvenirs», a révélé le fils d’Elsie.

Crédit Photo : Ben Lack