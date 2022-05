Voici l'objet le plus sale présent dans votre douche et vous l'ignoriez sans doute

Installé en permanence dans un environnement chaud et humide, cet objet présent dans notre salle de bain est un vrai nid à bactéries.

La salle de bain n’est pas toujours l’endroit le plus propre et sain de la maison. En effet, cette pièce est constamment remplie d’humidité, ce qui peut favoriser la prolifération de bactéries.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Certains objets peuvent être contaminés et retenir plus facilement les microbes que les autres, comme les brosses à dents ou les gants de toilette. C’est notamment le cas d’un objet en particulier, présent dans la douche, que vous devriez bannir si vous l’utilisez dans votre routine quotidienne.

La fleur de douche, un nid à bactéries

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la fleur de douche n’est pas un objet très propre. Bien qu’elle soit quotidiennement recouverte de gel douche, elle est un véritable nid à microbes. En effet, cet objet passe toutes ses journées dans l’humidité ambiante et la chaleur de la salle de bain, ce qui favorise la prolifération de bactéries. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Clinical Microbiology, les bactéries apparaîtraient sur une fleur de douche en moins de 24 heures.

Crédit photo : iStock

D'après les experts, il est conseillé de se débarrasser définitivement de cet objet car une fois que la fleur de douche est sale, de la levure et de la moisissure peuvent se déposer dessus. Les bactéries, très difficiles à enlever, ne disparaîtront pas et s’étaleront sur votre peau quand vous vous lavez. En conséquence, il est possible d’avoir des problèmes de peau, notamment si vous utilisez une fleur de douche après le rasage, car les bactéries peuvent pénétrer dans la peau et causer des infections.

Si malgré tout vous souhaitez continuer d’utiliser une fleur de douche pour vous laver, il est recommandé de la rincer soigneusement après chaque lavage, de la laisser sécher dans un environnement sec et de la changer toutes les trois à quatre semaines.