Cette serre est l'astuce ultime pour faire des économies et atteindre l'autonomie alimentaire

Pour réduire vos dépenses alimentaires, il existe une solution simple, produire vos propres fruits et légumes grâce à une serre !

Crédit photo : Myfood

Dire que la vie coûte cher n’a jamais été aussi vrai qu’en ce moment. Et si de nombreuses dépenses régulières ont augmenté dernièrement, c’est bien le budget alimentaire qui devient le plus problématique pour de nombreux foyers.

Une serre pour faire des économies sur le budget alimentaire

Alors pour réduire ses dépenses, chacun à ses petites astuces, qu’il s’agisse d’acheter en gros, cumuler les offres promotionnelles, ou comparer minutieusement les prix des différentes enseignes. Mais il existe une solution peu connue et pourtant très efficace, investir dans une serre Myfood pour cultiver vos fruits et légumes chez vous !

Le principe est simple, grâce à la serre Myfood, qui existe en plusieurs tailles, vous pourrez cultiver vos fruits et légumes chez vous, toute l’année. Grâce à ses différents modèles, elle s’adapte autant aux jardins qu’aux balcons ou aux toitures. Et pour s’en servir, pas besoin d’être un expert !

Produisez vos fruits et légumes chez vous

En effet, même des jardiniers en herbe peuvent en profiter, grâce à son écosystème autonome, qui ne nécessite que très peu d’entretien. La serre utilise des techniques durables, comme l’aquaponie et la permaculture, qui lui permettent de fonctionner de manière autonome pendant de longues périodes allant jusqu’à 3 semaines et de couvrir 80% des besoins alimentaires d’un foyer en fruits et légumes.

De plus, la serre est livrée clé-en-main et pourra évoluer en fonction de vos besoins, mais aussi de vos compétences ! Et pour passer maître dans son utilisation déjà simple, vous pourrez compter sur des agronomes et une communauté d’utilisateurs actifs, qui n’hésiteront pas à vous donner leurs conseils et à vous accompagner chaque jour.

Une serre rentabilisée en 5 à 6 ans

Les serres Myfood existent en plusieurs modèles adaptés à différents besoins. Et par exemple, la serre référence de la marque est la serre Family22 Production, qui coûte aujourd'hui 13 390€ TTC et fournit 400 kg de légumes par an.

Le prix des fruits et légumes, de son côté, a augmenté de 9% entre 2019 et 2021, selon une étude. Donc en cultivant vos propres fruits et légumes, comme les tomates, poivrons, fraises, haricots ou aubergines, vous pourrez produire l'équivalent de 2 400€ de fruits et légumes par an. En bref, la valeur de votre serre sera amortie en 5 ans et demi.

Autant de raisons d'investir dans une serre Myfood pour faire des économies et atteindre l'autonomie alimentaire !