Ces fruits ne doivent jamais être conservés ensemble

Au moment de ranger les fruits que vous venez d’acheter, faites attention à l’endroit où vous les conservez. Certains fruits ne doivent pas être en contact avec d’autres, au risque de pourrir.

Quand vous achetez des fruits frais, vous avez l’habitude de les conserver tous ensemble, dans le même panier ? Il s’agit d’une erreur puisque certains fruits ne doivent pas être stockés les uns à côté des autres, au risque de mûrir trop rapidement et de pourrir.

Crédit photo : iStock

Si vous voulez conserver vos fruits plus longtemps sans qu’ils ne commencent à pourrir, voici les associations à éviter.

Ne pas conserver ces fruits ensemble

Certains fruits continuent de mûrir après la récolte. On retrouve par exemple l’abricot, l’avocat, la banane, la figue, les fruits de la passion, la goyave, le kaki, le kiwi, la mangue, le melon, la nectarine, la papaye, la pêche, la poire, la pomme, la tomate et la prune.

Pendant qu’ils mûrissent, ces aliments relâchent un gaz appelé éthylène. Ce gaz a pour effet de ramollir tous les fruits, même ceux qui sont déjà arrivés à maturation. Ainsi, si les autres fruits sont en contact avec ce gaz, ils vont pourrir plus rapidement.

Crédit photo : iStock

Ces premiers fruits ne doivent pas être conservés avec ces aliments : l’ananas, la cerise, le citron, le concombre, la fraise, la framboise, le litchi, la mandarine, le melon, la myrtille, l’orange, le pamplemousse, la pastèque et le raisin.

Après la récolte, ces fruits arrêtent de mûrir et de grossir. S’ils sont en contact avec l’éthylène rejeté par les autres aliments, ils vont pourrir et se décomposer plus rapidement. Pour les conserver plus longtemps, vous pouvez les stocker dans un endroit frais et sec.