Comment bien choisir sa nouvelle cuisine équipée ?

«Modèle Smooth Audace - Cuisines Références»

Vous venez d’acquérir une maison ou un appartement et avez envie d’une cuisine qui vous ressemble, en plus de répondre parfaitement à vos besoins ? Faites le choix d'un cuisiniste expert et d’une solution sur mesure !

Cuisines Références : votre nouvelle cuisine sur mesure

Grâce à la collection Cuisines Références, vous avez la certitude de trouver la nouvelle cuisine qu’il vous faut.

Créée en 1989, l’enseigne Cuisines Références est le premier réseau de cuisinistes de proximité. Il se compose de plus de 115 magasins avec des experts qui vous écoutent, vous comprennent et vous proposent des solutions personnalisées pour votre nouvelle cuisine.

Cuisines Références conçoit, pour ses clients, des cuisines sur mesure avec un style et des équipements qui répondent à leurs attentes, tout en tenant compte des contraintes techniques et de leur budget.

Avec Cuisines Références, vous bénéficiez d’un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet de cuisine. C’est lui qui vous présente les solutions correspondant à vos envies, qui se déplace chez vous pour prendre les mesures et qui réalise des vues 3D de votre future cuisine. Il est aussi présent sur le chantier pour s’assurer de l’avancement des travaux et de la conformité par rapport au cahier des charges défini avec vous.

Choisir le style de votre nouvelle cuisine

Une cuisine, c’est une ambiance. En choisissant les matériaux, les teintes et les éclairages, vous pouvez définir le style de votre nouvelle cuisine sur mesure : bistrot, familial, design, chic, haut en couleur ou boisé. Cuisines Références vous propose de nombreux styles de cuisine à personnaliser selon vos envies.

Pour une ambiance moderne et élégante, Cuisines Références vous recommande notamment la Riva Améthyste avec ses façades en décor noyer et ses tonalités sombres. Pour une ambiance bistro, il vous suggère la Stylt avec sa touche scandinave. Avec ses multiples rangements, le modèle Corby s’adresse quant à lui aux foyers à la recherche d’une cuisine familiale à l’ambiance champêtre.

Choisir les meubles et les équipements de votre cuisine

Une cuisine, c’est aussi un espace de vie qui se doit d’être pratique.

Vous pouvez ainsi l’équiper d’un ou deux éviers, d’un lave-vaisselle, d’un four plus ou moins puissant et d’une hotte pour évacuer les vapeurs et les odeurs.

Vous avez aussi à définir la taille et l’emplacement de votre plan de travail, mais également les différents placards dont vous avez besoin. Il est important que vous puissiez ranger tous vos ustensiles de cuisine et y accéder très facilement. Un range-bouteilles, des placards à ouverture relevable ou des tiroirs avec amortisseur font partie des détails de confort bienvenus au quotidien.

Quelles sont les formes de cuisine ?

La forme et la taille de la pièce font partie des contraintes techniques à prendre en compte lors de la conception d'une cuisine. En fonction de l’espace disponible, votre cuisiniste peut ainsi vous proposer une cuisine en U, une cuisine en L ou une cuisine en ligne. Votre cuisine peut comporter ou non un îlot central.

Quels sont les autres coûts à prévoir lors de l’achat d’une nouvelle cuisine ?

En fonction de la configuration de la pièce et grâce à des plans, un cuisiniste expert vous explique ce qu’il est possible de faire et les travaux d’aménagement nécessaires.

En plus des éléments de mobilier et des équipements électroménagers, la conception d’une nouvelle cuisine sur mesure peut impliquer des travaux de plomberie, d’électricité, de revêtement de sol et de revêtement mural. Des travaux peuvent, par exemple, être envisagés si vous voulez une cuisine ouverte.