Un trafiquant de drogue dénoncé à la police par... son perroquet un peu trop bavard

En Angleterre, un perroquet un brin bavard a aidé la police à démanteler un réseau criminel. Explications.

Une histoire rocambolesque. Direction le Royaume-Uni, où la police de Lancashire (Angleterre) a démasqué un dealer grâce à un volatile.

Lorsque les faits sont produits, Adam Garnett, un détenu ayant écopé d’une peine de quinze ans de prison, a vu sa cellule passée au peigne fin par des policiers.

Crédit Photo : iStock

La raison ? Les enquêteurs soupçonnaient le prisonnier d’être à la tête d’un réseau de trafic de drogues depuis la prison, rapporte Le Parisien.

À la suite de cette fouille, les autorités ont mis la main sur plusieurs téléphones portables et routeurs Wi-Fi.

Les forces de l’ordre étaient loin de se douter qu’un perroquet d’Adam Garnett - répondant au nom de Mango - allait leur donner un sacré coup de pouce.

Le perroquet trahit son propriétaire

En visionnant le contenu des appareils mobiles, les agents sont tombés sur des extraits étonnants.

Dessus, on voit l’oiseau répéter « Deux pour 25, deux pour 25 ».

Ce n’est pas tout. Sur ces images, le perroquet, qui était gardé par la compagne du prisonnier, une dénommée Shannon Hilton, se promène avec des billets de banque coincés dans son bec.

Crédit Photo : Blackpool Police

Les investigations ont permis d’identifier plusieurs complices, dont la petite amie du détenu. Résultat : leurs domiciles ont été perquisitionnés.

Sur place, les policiers ont trouvé de l’argent liquide et des stupéfiants, dont de l’héroïne, du crack, de la kétamine, ainsi que du cannabis, a indiqué la police du Lancashire.

Au total, quinze individus ont été interpellés. Ils faisaient partie d’un gang ayant sévi entre février 2023 et juillet 2024 dans la région de Blackpool. Une organisation pilotée à distance par Adam Garnett.

Crédit Photo : Blackpool Police

À la suite de cette découverte, il a été condamné à 19 ans et six mois de prison. Une peine qui s’ajoute à l’ancienne. Sa partenaire, quant à elle, va passer douze ans derrière les barreaux.

De son côté, Mango va devoir se trouver une nouvelle famille.