Un chauffeur de taxi restitue un sac de luxe à sa cliente, elle lui offre un voyage pour le remercier

À Londres, un chauffeur de taxi s’est vu récompenser de la plus belle des façons après avoir fait une bonne action.

Une belle histoire.

Terry est un chauffeur de taxi qui travaille dans les rues de Londres. Celui-ci a fait parler de lui dans les journaux britanniques après avoir fait une bonne action.

Fin juillet, le conducteur a pris en charge une touriste originaire des Émirat arabes unis. Après avoir déposé sa cliente, il s’est rendu compte que celle-ci avait oublié son sac dans son véhicule, selon les informations de Metro, relayées par Le Parisien.

Crédit Photo : iStock

« J’ai remarqué le sac sur la banquette arrière après que la cliente soit descendue. J’ai tout de suite compris que ce n’était pas un sac à main ordinaire », se souvient l’automobiliste.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Terry avait vu juste. La possession de la jeune femme était un sac Hermès d’une valeur estimée entre 75 000 et 115 000 euros.

Une réaction exemplaire

Face à cette situation, le chauffeur a souhaité rendre le bien à sa propriétaire. Le hic ? Le cabas ne contenait pas de papier d’identité.

En fouillant à l’intérieur, le bon samaritain a néanmoins mis la main sur une carte pour le Lounge du Dubai Mall.

C’est dans ce contexte que le principal concerné a envoyé un mail au centre commercial dans le but d’obtenir les cordonnées de la cliente. Par chance, il a réussi à la localiser et s’est empressée de lui restituer son précieux sac à main.

Crédit Photo : iStock

« Je suis retourné directement à l’hôtel pour le rendre. C’est notre métier. C’est pour ça que les taxis londoniens sont les meilleurs au monde : on nous fait confiance », détaille Terry auprès de nos confrères.

De son côté, la Dubaïote, une certaine Hana Al Hai, a salué le geste du chauffeur en lui offrant un pourboire de 230 euros, ainsi qu’un voyage à Dubaï. Elle s’est ensuite emparée des réseaux sociaux afin de remercier Terry.

@ahlanlivedubai An Emirati woman forgot her bag in a black cab in London, and this happened... 📷 pearl.haute ♬ original sound - ahlan Dubai

« Il est rare de rencontrer quelqu'un avec une telle intégrité et un tel souci sincère des autres. Sachez combien j’apprécie les difficultés que vous avez traversées et combien je vous suis reconnaissante pour vos actions », a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter :