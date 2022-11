Comment rénover sa salle de bain dans un style chic et tendance ?

Envie de rénover votre salle de bain ? Voici quelques conseils pour une déco à la fois tendance et épurée.

Vous venez d’acheter un logement et la décoration n’est pas à votre goût ? Ou bien peut-être que l’idée de tout refaire dans votre maison vous trotte dans la tête car votre intérieur, resté dans son jus, est beaucoup trop daté ?

Alors n’hésitez plus, franchissez le pas et lancez-vous dans des travaux de rénovation pour enfin vivre dans le bien dont vous avez toujours rêvé.

Rénover son chez-soi, c’est toujours un moment particulier dans la vie d’une personne car ce type de changement a aussi des allures de nouveau départ

Crédit photo : Schmidt

De la conception à l’installation, comment rénover sa salle de bain ?

Et parmi les pièces que l’on rénove le plus souvent, la salle de bains figure en bonne place.

Sujettes à l’humidité ambiante, les pièces d’eau s’usent en effet bien plus vite que le reste de la maison. Il est donc utile, pour ne pas dire nécessaire, de les rénover lorsque les conditions l’exigent.

Si la qualité de la plomberie et des équipements (cabine de douche, vasque, baignoire etc.) reste la priorité car elle ne doit pas être négligée dans une telle pièce, choisir une belle décoration chic et épurée a également son importance.

Une salle de bain, ce n’est pas n’importe quel endroit de la maison, puisqu’elle est fréquentée par toute la famille au quotidien. À bien des égards, c’est un véritable espace de vie. Il faut donc avant tout s’y sentir bien et pour cela, rien de tel que de beaux matériaux fiables pour un environnement sain et chaleureux.

Et pour rénover votre pièce d’eau en alliant style et qualité, vous pouvez faire appel à de nombreux artisans dont les magasins Schmidt, qui demeurent une valeur sûre en la matière.

La célèbre marque propose en effet une large gamme de matériaux de qualité pour rénover votre salle de bain.

Vous pouvez notamment remodeler votre pièce comme vous le désirez en faisant faire vos futurs meubles sur mesure.

Crédit photo : Schmidt

Cette conception au millimètre près représente l’une des spécificités de l’enseigne qui propose une offre unique sur-mesure, garantissant une liberté totale sur le choix des dimensions des équipements, mais aussi sur la configuration de la pièce.

Et si jamais vous avez du mal à choisir votre projet ou peut-être même à imaginer à quoi il pourrait ressembler, pas de panique, Schmidt vous accompagne depuis la conception jusqu’à la finalisation puis l’installation de votre salle de bain.

L’enseigne met par ailleurs à disposition, dans certains de ses magasins, un outil ultra-moderne qui saura charmer les clients tout en les rassurant : Les lunettes 3D Oculus.

Ce gadget permet de visiter virtuellement votre future salle de bain pour vous aider ainsi à faire les bons choix et, à l’inverse, corriger les petites imperfections qui pourraient éventuellement ne pas vous plaire.

Crédit photo : Schmidt

Autant d’arguments qui devraient vous permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque le « produit fini » vous sera livré et installé.

Et si vous émettez encore des doutes, gardez à l’esprit que la plomberie et les appareils électroménagers sont garantis 5 ans. Quant aux meubles et autres structures, ils sont garantis 10 ans et jusqu’à 25 ans pour les tiroirs et charnières.

Quelles que soient vos envies, nul doute que vous trouverez votre bonheur chez Schmidt alors n’attendez plus, lancez l’opération rénovation.

Vous avez désormais tous les outils en main pour enfin concrétiser ce projet de longue date et si le plus dur est à venir avec la durée des travaux, prenez votre mal en patience et imaginez-vous déjà prendre un bain chaud dans votre nouvelle salle de bain flambant neuve.

Tentant, n’est-ce pas ?