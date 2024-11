Découvrez les maisons à 2 étages vendues par Amazon pour 26 000 euros

Vous cherchez une petite maison à acheter sans vous ruiner ? Cette offre proposée par Amazon pourrait vous satisfaire.

Amazon vend de nombreux produits sur son site web. En plus de s’être récemment lancé dans le streaming en développant Amazon Prime, l’entreprise propose également des ventes de maisons. Récemment, Amazon a partagé une maison pas comme les autres, de la marque Emonia.



Crédit photo : Amazon / Emonia

Il s’agit d’une petite maison à deux étages, idéale pour les personnes qui aiment vivre dans le minimalisme. Malgré ses deux uniques pièces, cette maison offre beaucoup d’espace et est très lumineuse. Le logement possède également deux espaces extérieurs supplémentaires qui peuvent être aménagés en terrasse pour se reposer, faire un barbecue ou jouer avec ses animaux de compagnie.

Crédit photo : Amazon / Emonia

Une maison pas comme les autres

La maison proposée par la marque Emonia mesure 6 mètres de haut. Elle est très facile à construire et permet à ses propriétaires de s’y installer rapidement. En plus de cela, elle est conçue pour résister aux tremblements de terre, au vent et à la pluie et a une durée de vie de 20 ans.

“Notre maison préfabriquée peut être utilisée pour 20 ans, avec un entretien gratuit dans les six mois”, a expliqué la marque Emonia, d'après des propos rapportés par Unilad.

Crédit photo : Amazon / Emonia

Mais à quel prix est vendue cette maison ? Pour devenir propriétaire, vous devrez débourser 27 990 dollars, soit environ 26 000 euros. Une bonne affaire disponible sur ce lien, pour obtenir une belle maison originale.

Ces maisons de la marque Emonia ne sont pas les seules à être vendues sur Amazon. La plateforme a notamment proposé une autre maison pas comme les autres, à monter soi-même en seulement 30 minutes, au prix de 20 000 euros.