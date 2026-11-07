Il a toujours rêvé de vivre dans un avion : après son divorce, il achète la moitié d'un MD-80 et en fait sa maison, voici à quoi elle ressemble

Passionné par l’aviation, Joe Axline a réalisé l’un de ses rêves en construisant une maison dans un avion. Le résultat est incroyable.

Depuis qu’il est enfant, Joe Axline a toujours été passionné par les avions. Cet intérêt lui vient de son père, qui était mécanicien d’aéronefs et pilote pendant de nombreuses années. Quand il était enfant, Joe aidait son père les week-ends à réparer les avions accidentés. Il a également fait ses premiers vols dans des avions réparés.

Joe était également passionné par l’émission “The Magician”, qu’il regardait quand il avait 11 ans. À la fin de chaque épisode, le personnage principal entrait à l’arrière d’un avion au volant d’une Corvette. En regardant ce programme, Joe a eu pour objectif d’obtenir son brevet de pilote pendant ses années lycée pour emmener ses camarades voler.

“L’important c’est le voyage, pas la destination”

Joe a obtenu son brevet de pilote à 18 ans et a pu emmener ses camarades dans son avion pour leur montrer les paysages de la région vus du ciel. Pour vivre de sa passion jusqu’au bout, Joe a toujours rêvé de vivre dans un avion. Cependant, il a mis ce projet de côté quand il s’est marié et qu’il a eu des enfants, et est devenu développeur de logiciel.

Le 1er avril 2011, Joe a divorcé. Cette séparation a été un déclic, notamment quand l’un de ses amis lui a dit : “Tu es libre maintenant.” C’est à ce moment-là qu’est né le Projet Liberté, l’idée de créer une maison dans un avion.

“Avant de me lancer dans mon projet, j’ai trimballé un carnet pendant un an, rempli d’idées. Beaucoup de mes amis me disaient de ne pas le faire, que c’était du gaspillage d’argent. Ils me conseillaient d’acheter une maison comptant et d’en finir. J’aurais pu le faire, mais à quoi bon ? L’important dans la vie, c’est le voyage, pas la destination”, a confié Joe Axline à News Week.

Il achète un avion pour l’aménager

La première chose que Joe a faite pour réaliser son rêve a été de chercher un terrain pour y installer un avion, ce qui n’est pas possible partout. Il a trouvé un terrain situé près d’un aéroport. Par la suite, il a cherché un avion disponible dans une casse en Arizona. Cependant, les modèles proposés étaient chers et le transport très coûteux. Au départ, Joe voulait acheter un Boeing 747 pour 150 000 dollars (134 000 euros), comme cette femme qui vivait dans un Boeing 727, mais les frais de transport auraient dépassé les 500 000 dollars (447 000 euros), ce qui était beaucoup trop cher.

Crédit photo : CGTN America / YouTube

Pour limiter les frais, Joe devait trouver un avion qui passerait sous les ponts. Avec l’aide d’un ami, il a appris qu’un avion DC-9-41 de Spirit Airlines était exposé dans un centre commercial en Floride. Il s’agissait d’un cockpit flambant neuf, avec toutes ses pièces et en parfait état.

Sous le charme, Joe a commencé les démarches pour acquérir ce cockpit en mai 2011, et il l’a reçu en janvier 2012. Entre-temps, il a également acheté la moitié d’un avion de ligne McDonnell Douglas MD-80. De 18 mètres de long, ce deuxième avion a été placé sur quatre piliers de soutien pour en faire la maison principale. Il a été entièrement vidé, Joe a arraché la moquette et posé un plancher en bois à l’intérieur. Il a également remis en place les panneaux latéraux ainsi que les compartiments à bagages d’origine.

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Il vit dans un avion

Désormais, Joe vit dans cet avion qui comprend trois chambres, une salle de bains, une salle à manger, une cuisine et un bureau. Une cloison entre la première chambre et le salon a été construite, et une autre entre la douche et la chambre parentale. Le plafond a été abaissé et une partie a été réutilisée comme plan de travail dans la cuisine. Dehors, on trouve une terrasse avec un jeu d'échecs grandeur nature. Une cave à vin a été installée sous le cockpit et derrière se trouve une bibliothèque. L'ancienne soute à marchandises a quant à elle été transformée en salle de jeux pour enfants.

Crédit photo : CGTN America / YouTube

Des éclairages LED ont été installés pour avoir une lumière vive ou tamisée, ce qui permet de moduler l’ambiance. Joe a le Wi-Fi 5G dans son avion, une climatisation et des lumières automatiques. Un système d’assainissement des eaux a également été installé. Comme Joe avec son avion, un couple de Phoenix a transformé un silo en maison.

En 2026, Joe vit toujours dans son avion. Il a pour objectif de l’améliorer en installant des panneaux solaires pour être entièrement autonome. Il aimerait aussi construire un hangar à côté de l’avion et aménager le DC-9-41, en y installant un théâtre, une salle d’arts plastiques, une cuisine gastronomique, un coin salon, une chambre parentale et un grand dressing.

Par la suite, il pourrait mettre de côté son avion pour se lancer dans un autre projet tout aussi impressionnant.