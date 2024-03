Deux amis rachètent et rénovent un hôtel-restaurant abandonné depuis plus de 40 ans pour le « voir revivre »

Ces deux amis se sont lancés un défi de taille : rénover un hôtel-restaurant abandonné depuis plus de 40 ans situé dans le Territoire de Belfort.

Vous l’ignorez peut-être, mais la ville de Rougemont-le-Château abrite l’ancien hôtel - restaurant Bardin, un édifice laissé à l’abandon depuis plus de 40 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce bâtiment fait la fierté de la ville et de ses habitants.

En décembre 2023, le restaurant a été racheté par deux amis : Alexis Garriga et Christophe Martinez : « Christophe est sous le charme du lieu depuis très longtemps et il m’a facilement convaincu de le rejoindre dans cette aventure. On ne pouvait pas laisser dépérir ce si bel endroit», explique Alexis Garriga dans les colonnes de Ouest France.

Depuis, les deux associés se sont lancés un défi de taille : rénover la bâtisse sans la dénaturer. Leur projet a reçu le feu vert des villageois : «Ils sont tous heureux de voir revivre cet endroit qui a jadis accueilli tant de mariages, d’anniversaires ou encore de baptêmes».

Crédit Photo : Archives du territoire du Belfort

Comme le précise le jeune homme de 29 ans, le bien est situé en plein cœur du village, non loin de la mairie et de l’église : «Donc l’emplacement est idéal pour des célébrations», détaille Alexis Garriga.

«Il y avait très peu de dégradations»

L’ancien hôtel-restaurant de Rougemont-le-Château est connu pour avoir accueilli un grand nombre de célébrités : «Il y a Michèle Torr qui est venue chanter dans la magnifique salle de bal (…)».

Une chose est sûre : le bâtiment de 1200m2 a résisté au temps : «Il y avait très peu de dégradations, seulement une petite infiltration d’eau», explique Alexis Garriga au site d’information.

Avant d’ajouter : «On avait l’impression d’entrer dans un endroit figé dans le temps. Il y avait encore les traces de poussière sous les verres…».

Crédit Photo : Archives du territoire du Belfort

Pour le moment, les deux associés - tous deux électriciens - ont l’intention de créer cinq logements à louer dans la partie de l’ancien hôtel. Ils s’occuperont d’une partie des travaux : «Et il y a du boulot !».

Une fois cette étape terminée, le binôme s’occupera de la salle de réception : «Le plus important pour nous est de respecter l’histoire et l’esprit du lieu. On va garder son aspect ancien, mais le rénover avec des beaux matériaux. On ne veut pas trop toucher à la façade non plus».