Elle quitte son appartement et construit une tiny house de 28 mètres carrés sur le terrain de ses parents pour 39 000 euros

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Annie Rose montre sa tiny house

Annie Rose, une YouTubeuse a présenté sa propre tiny house qu’elle a fait construire dans le jardin de ses parents pour la modique somme de 39 000 euros.

Qu’on se le dise, les « tiny houses » ne cessent de gagner en popularité, même aux États-Unis, où tout n’est que gigantisme. En effet, les mini-maisons se font une place de choix dans le mode de vie à l’américaine, se présentant comme une alternative de logement plus accessible dans un marché immobilier saturé et très cher.

Sur la chaîne YouTube “Tiny House Giant Journey”, qui relaye des histoires de parcours de vie de personnes qui ont choisi d’opter pour une vie dans une tiny house, voici l’histoire d’Annie Rose.

YouTubeuse et influenceuse sur les réseaux sociaux, Annie Rose vivait dans un appartement. Puis, elle a décidé de changer son mode de vie en lançant la construction d’une mini-maison dans le jardin de ses parents.

"Je me suis rendu compte très vite que cela ne semblait pas assez permanent. C’était beaucoup d’argent dépensé et je n’avais pas l’impression d’investir pour mon avenir".

Une tiny house sur mesure

La suite après cette vidéo

Annie Rose montre sa tiny houseCrédit photo : Instagram /itsannierose

Évidemment, elle est bien heureuse d’avoir des parents possédant un terrain aussi grand, ce qui n’est clairement pas le cas de tous. Peu sont celles et ceux qui, à 19 ans, peuvent se permettre de se construire une propre maison, même petite, sur le terrain familial.

La construction de sa tiny house d’une superficie de 28 mètres carrés lui aurait coûté environ 39 000 euros. Sur la vidéo, on peut voir donc les différentes étapes du projet de construction jusqu’au résultat final assez bluffant.

Annie Rose montre sa tiny houseCrédit photo : Instagram / itsannierose

Au cours de la visite, Annie Rose explique que les plans ont été achetés sur Etsy et qu'en l'espace de quelques mois, le projet s'est concrétisé sous la forme d'une petite maison comprenant un lit mezzanine, une cuisine, un coin salon et un coin repas. Sans oublier la terrasse donnant sur le terrain de ses parents. Il est possible de suivre le quotidien de l'influenceuse sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube. La tiny house, c’est classe !

Tiny house
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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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