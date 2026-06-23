Elle quitte son appartement et construit une tiny house de 28 mètres carrés sur le terrain de ses parents pour 39 000 euros

Annie Rose, une YouTubeuse a présenté sa propre tiny house qu’elle a fait construire dans le jardin de ses parents pour la modique somme de 39 000 euros.

Qu’on se le dise, les « tiny houses » ne cessent de gagner en popularité, même aux États-Unis, où tout n’est que gigantisme. En effet, les mini-maisons se font une place de choix dans le mode de vie à l’américaine, se présentant comme une alternative de logement plus accessible dans un marché immobilier saturé et très cher.

Sur la chaîne YouTube “Tiny House Giant Journey”, qui relaye des histoires de parcours de vie de personnes qui ont choisi d’opter pour une vie dans une tiny house, voici l’histoire d’Annie Rose.

YouTubeuse et influenceuse sur les réseaux sociaux, Annie Rose vivait dans un appartement. Puis, elle a décidé de changer son mode de vie en lançant la construction d’une mini-maison dans le jardin de ses parents.

"Je me suis rendu compte très vite que cela ne semblait pas assez permanent. C’était beaucoup d’argent dépensé et je n’avais pas l’impression d’investir pour mon avenir".

Une tiny house sur mesure

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Crédit photo : Instagram /itsannierose

Évidemment, elle est bien heureuse d’avoir des parents possédant un terrain aussi grand, ce qui n’est clairement pas le cas de tous. Peu sont celles et ceux qui, à 19 ans, peuvent se permettre de se construire une propre maison, même petite, sur le terrain familial.

La construction de sa tiny house d’une superficie de 28 mètres carrés lui aurait coûté environ 39 000 euros. Sur la vidéo, on peut voir donc les différentes étapes du projet de construction jusqu’au résultat final assez bluffant.

Crédit photo : Instagram / itsannierose

Au cours de la visite, Annie Rose explique que les plans ont été achetés sur Etsy et qu'en l'espace de quelques mois, le projet s'est concrétisé sous la forme d'une petite maison comprenant un lit mezzanine, une cuisine, un coin salon et un coin repas. Sans oublier la terrasse donnant sur le terrain de ses parents. Il est possible de suivre le quotidien de l'influenceuse sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube. La tiny house, c’est classe !