Elle quitte sa maison pour un cottage moderne au fond du jardin de sa fille : la micro-maison a tout d'une grande

Pour se rapprocher de sa famille, Sylvia s’est installée dans une petite maison dans le jardin de sa fille. Désormais, elle profite de la compagnie de ses proches tout en gardant son indépendance.

Sylvia est une femme qui vivait dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. En vieillissant, elle a fait le choix de se rapprocher de sa famille. En effet, sa fille Lisa vit à Seattle, à plus de 2 000 kilomètres d'elle, et les deux femmes devaient faire 18 heures de route pour se voir.

Ainsi, Sylvia a quitté sa maison dans le Dakota du Nord et s’est installée dans une petite maison aménagée dans le jardin de sa fille. Elle a eu la même idée que cette femme de 65 ans qui a emménagé dans un studio de 37 m² dans le jardin de sa fille, afin de garder ses petits-enfants.

Une mini-maison dans un jardin

Quand elle a acheté sa maison, Lisa s’est assurée qu’elle avait l’autorisation de construire un logement dans son jardin, et que ce dernier était assez grand pour l’accueillir. Le terrain était idéal car le jardin est en forte pente et offre une vue imprenable sur le lac Washington de Seattle ainsi que le mont Rainier.



Crédit photo : Microhouse

La petite maison de Sylvia a été construite par l’architecte Bruce Parker, du cabinet Microhouse de Seattle. Spécialisé dans la construction de maisons de jardin, l’architecte a eu l’idée d’installer la maisonnette sur un côté du terrain, pour ne pas obstruer la vue de la maison principale sur le lac.

“Dès le départ, nous avons travaillé en harmonie avec le site pour créer un espace de vie dynamique qui tire parti à la fois des vues et de la lumière naturelle. Nous avons eu la chance que les vues principales soient orientées au sud, dans la même direction que notre soleil d’hiver capricieux”, a indiqué Bruce Parker.

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Une maison de 60,4 m²

De grandes baies vitrées ont été installées dans la petite maison pour que Sylvia profite de la vue tout en conservant son intimité.



Crédit photo : Microhouse

La superficie de la maison est de 60,4 m². Elle est équipée d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre et d’une salle de bains. Bruce Parker a installé un plafond cathédrale, un aménagement qui consiste à supprimer le plancher des combles pour faire monter le plafond directement sous les pentes de la toiture. Cela permet d’avoir une belle hauteur sous plafond et de gagner en espace et en luminosité.

Un aménagement pensé pour Sylvia

Sylvia peut également accéder à une mezzanine située au-dessus de la cuisine et de la chambre. Le plafond est suffisamment haut pour se tenir debout sur la mezzanine. Comme la grand-mère est passionnée de musique classique et d’opéra, cette pièce a été aménagée en studio de musique. Elle devient également une salle de jeux quand Sylvia garde sa petite-fille, et peut être transformée en deuxième chambre pour accueillir des invités.



Crédit photo : Microhouse

La maison a été conçue pour rester accessible à Sylvia au fil des ans, tout comme celle de cette femme de 72 ans qui vit dans une tiny house au fond de son jardin pour éviter la maison de retraite. Bien que le terrain soit en pente, un chemin accessible relie la maison de Sylvia à celle de sa fille. À l’intérieur de la mini-maison, on retrouve plusieurs barres et surfaces d’appui, qui permettent à une personne à mobilité réduite de se déplacer facilement et en toute sécurité.

"En général, nous avons privilégié les espaces réduits afin que les barres d'appui et les surfaces d'appui soient toujours facilement accessibles. Dans la cuisine, nous avons opté pour un mur de rangement avec des étagères à différentes hauteurs et une table, plutôt qu'un îlot. Cela permettra de la remplacer par un plan de travail à hauteur adaptée si nécessaire", a expliqué Bruce Parker.

Grâce à cette maison sur mesure, Sylvia peut profiter de ses proches tout en conservant son indépendance. Au Canada, des retraités installés chez leur fille ont eux aussi choisi un logement séparé sur le même terrain.