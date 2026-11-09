Ils pensaient vivre toute leur vie dans leur maison, puis ils voient l'annonce d'un phare : le couple l'achète 1,1 million d'euros, avec un pub irlandais dans le salon

Aux États-Unis, un couple a décidé d’emménager dans un phare incroyable, transformé en maison. À l’intérieur, on retrouve un pub irlandais, un jeu de fléchettes et un distributeur de bonbons.

Bob et Boa Rosney sont originaires de Bainbridge Island, près de Washington, aux États-Unis. Alors qu’ils vivaient dans une maison tout à fait ordinaire, ils ont décidé d’emménager dans un phare pour en faire leur résidence principale.

Il s’agit du phare de Shotwell, une curiosité de Kingston. Ce logement est une création de Barbara Shotwell, une femme qui voulait déménager dans la région pour se rapprocher de sa sœur et qui a eu l’idée de vivre dans le phare. Pour cela, elle a fait appel à l’architecte John Armstrong en 1999 pour aménager cet édifice en maison. Selon l’architecte, il s’agit du projet le plus insolite qu’il ait jamais entrepris. Comme Barbara Shotwell, une autre femme a acheté un phare pour 61 000 euros pour en faire sa maison d'été.

Une maison dans un phare

Ce phare privé se trouve à moins d’un kilomètre du terminal des ferries de Kingston. Ses quatre étages ont été aménagés mais on retrouve toujours des caractéristiques typiques d’un phare, comme la salle de contrôle qui offre une vue à 360 degrés et qui est devenue un bureau. D’une superficie de 165 m², le phare est composé d’une pièce de vie, d’une cuisine, d’une suite principale et d’une chambre d’amis avec salle de bain privative.

Crédit photo : Windermere Real Estate

Quelques détails insolites ont été ajoutés par Barbara Shotwell dans le phare comme une cave à vin climatisée, un pub irlandais dans le salon avec un jeu de fléchettes et un grand distributeur de bonbons au pied de l’escalier en colimaçon. On retrouve également un garde-manger dans la cuisine, caché derrière une bibliothèque. Ces aménagements insolites rappellent ceux de cet homme qui a transformé un avion en maison.

Un logement au plus près de l’océan

Après Barbara Shotwell, les propriétaires se sont succédés dans le phare, mais ils n’ont rien modifié et ont choisi de conserver l’état d’origine de la maison. L’ancien propriétaire, Russel Andrews, était un biologiste marin originaire d’Alaska. Selon son témoignage accordé au Daily News, il a adoré vivre dans un phare, qui lui permettait d’être au plus près de l’océan. Il aimait notamment travailler depuis le bureau pour admirer la vue sur la mer et les groupes d’orques qui fréquentaient la région.

Crédit photo : Windermere Real Estate

Lorsque Russel Andrews a mis en vente ce phare, la maison est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été visitée 20 fois en seulement trois jours. Les logements atypiques intéressent de nombreuses personnes, tout comme lorsque des volontaires étaient recherchés pour vivre dans un phare historique du XIXe siècle pendant trois mois.

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“Elle m’appelait”

Au départ, Bob et Bea ne pensaient pas quitter leur maison, dans laquelle ils pensaient rester toute leur vie. Mais quand ils ont vu l’annonce du phare, ils ont eu un coup de foudre.

“Elle m’appelait. Je m’y voyais littéralement, avec mon mari et mon chien”, a déclaré Bea.

Crédit photo : Windermere Real Estate

Séduit par ce phare, le couple a fait une offre qui a été acceptée trois jours plus tard. La maison a été vendue au prix de 1,3 million de dollars, soit 1,1 million d’euros. Aujourd’hui, Boa est professeure de yoga et elle aimerait ouvrir sa maison au public pour organiser des retraites de yoga. De son côté, Bob organise régulièrement des collectes de fonds pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur.