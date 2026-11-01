« Nous avons décidé de lui vendre la maison en dessous de la valeur marchande » : au Canada, ces retraités partent vivre au fond du jardin de leur fille

Au Canada, Cathy et Gord ont vendu leur maison à leur fille sous le prix du marché et vivent dans un chalet préfabriqué installé sur le même terrain.

Auprès du média canadien MacLean’s, Cathy Rivoire a expliqué les raisons qui ont poussé son mari et elle à céder leur maison à leur fille, afin de s’y installer au fond du jardin.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Si les bons comptes font les bons amis, ils sont encore mieux s’ils restent en famille. Gord et Cathy Rivoire, un couple de retraités canadiens, ont fait le choix surprenant de déménager dans… le jardin de leur ancienne propriété, cédée à leur fille Caitlyn sous le prix du marché.

Comme Cathy le raconte à MacLean’s, cette idée a germé en avril 2020, lorsque Caitlyn, enseignante résidente à Smiths Falls, commune située à 72 kilomètres d’Ottawa dans l’Ontario, envisage de vendre sa maison. Ayant trois chiens, elle souhaitait s’installer sur une plus grande propriété rurale avec une certaine superficie.

De leur côté, Cathy et son mari Gord vivaient sur une propriété de 20,2 hectares en Lombardie, en Ontario, depuis 40 ans. En plaisantant, Caitlyn a suggéré que ses parents pourraient demander une indemnité de séparation des terres pour créer un terrain séparé qu'elle pourrait acheter. À sa grande surprise, ses parents ont directement adhéré à l’idée.

Le choix d'une "garden suite"

Mais le projet n’a pas pu se faire, suite à de nombreuses correspondances avec le ministère des Transports. Ils ont découvert qu’ils ne pouvaient pas obtenir de séparation des terres. Il leur a été suggéré d’opter pour une suite de jardin (“garden suite”) : une petite maison généralement construite dans une cour arrière adjacente à la maison principale.

Le couple de retraités était prêt à réduire les effectifs de leur maison sur la propriété, qui était devenue plus laborieuse à entretenir au fil des ans. Si Caitlyn reprenait la maison, celle-ci restait au sein de la famille. Cathy et Gord voyaient aussi l’avantage d’avoir Caitlyn vivre près d’eux, ce qui leur permettrait de mieux vieillir. Cette proximité avec des logements séparés rappelle le choix d’une famille américaine de vivre dans plusieurs tiny houses sur un même terrain.

“Nous avons décidé de lui vendre la maison en dessous de la valeur marchande pour environ 300 000 dollars.”

300 000 dollars canadiens, comprenez 192 450 euros. Les parents ont sollicité les services de Roger Robertson de South Shore Homes, un détaillant basé à Perth vendant des maisons modulaires fabriquées au Nouveau-Brunswick. Ils ont construit un modèle d’appartement de luxe, avec des équipements tels que des buanderies et des dressings.

Une construction pour 20 ans

Les retraités ont jeté leur dévolu sur le modèle de deux chambres, d'un espace de 83,6 mètres carrés avec une cuisine et un salon à aire ouverte. Ils ont fini par convertir l'une des chambres en studio d'art et ont ajouté une véranda et une terrasse trois saisons, ce qui leur donne plus d'espace.

En cours de route, ils découvrent que cet appartement est considéré comme "temporaire" et ne peut être sur la propriété que pendant 20 ans. Ils l’ont donc construit sur des blocs plutôt que sur une fondation, laissant leurs enfants décider quoi faire de la terre plus tard.

Finalement, ils ont dépensé 176 412,5 euros pour la maison et les rénovations. Le processus de commande et de livraison a retardé leur date d'emménagement de septembre 2021 à janvier 2022 à cause de la pandémie de Covid-19.

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Une propriété gérée en famille

Leur fils, Douglas, travaille à Ottawa et habite à dix minutes de là avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Ils viennent généralement tous les week-ends pour leur tradition familiale du dimanche. En ce qui concerne l'entretien et la division des corvées, Caitlyn et son père se partagent les tâches de promenade de chien, et Gord laboure la neige ou tond l'herbe en hiver. Caitlyn affirme qu'il est le meilleur gestionnaire immobilier qu'elle puisse demander.

“Pendant la journée, lorsque Caitlyn ne travaille pas, elle et moi cuisinons nos repas préférés ensemble, nous détendons dehors avec les chiens ou travaillons occasionnellement sur des projets communs d'amélioration de l'habitat. Si j'ai besoin d'aide avec mes appareils, elle est à deux pas. (...) Après avoir vécu dans cet appartement de grand-mère pendant plus d'un an et passé du temps avec mes enfants, il n'y a rien de plus que j'aurais pu demander.”

Quarante ans après avoir acheté leurs terres, Cathy et Gord Rivoire ne peuvent que se réjouir de s’assurer qu’elles resteront au sein de la famille. Leurs deux enfants auront toute la liberté de disposer de l’appartement de luxe, tout comme leurs petits-enfants.

“J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de cette terre depuis le jour où nous avons acheté ces 20 hectares. Cela signifie beaucoup pour moi que ma fille a planté ses racines dans cet espace aussi. Nous avons créé des décennies de souvenirs en tant que famille ici, et maintenant, il y en aura encore des décennies à venir”

En attendant de compter les années, Cathy et Gord peuvent profiter de leur retraite entourés de leur famille, avec la paix d’esprit que ce qu’ils ont bâti sur ces terres pendant quarante ans perdure après leur existence.