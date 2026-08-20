Il achète 65 000 euros un cottage abandonné depuis 50 ans et le transforme en une superbe tiny house de 37 mètres carrés

Créateur de contenu sur YouTube, George Dunnett a dévoilé les images de son projet de transformer un cottage délabré en une tiny house charmante dans son village écossais.

George Dunnett a grandi dans le petit village écossais de Kinnesswood, situé à environ une heure au nord d'Édimbourg. Depuis des années, il passait tous les jours devant un cottage abandonné de deux étages, situé juste en bas de la rue où se trouvait la maison de ses parents.

Il y avait beaucoup de jolies maisons dans le village, mais ce bâtiment était l’un des rares à avoir été laissé à l’abandon. La petite maison était vieille et usée par les intempéries, et les murs en maçonnerie étaient criblés de fissures.

« Elle était plutôt délabrée, alors j’ai toujours trouvé dommage qu’on l’ait laissée dans cet état »

Malgré tout, il en voyait le potentiel. George Dunnett, devenu YouTubeur, a décidé d'acheter ce chalet pour près de 65 000 euros en octobre 2020, pour en faire sa première maison, mais la tâche s'annonçait ardue.

Crédit photo : George Dunnett

Ce chalet de 37 mètres carrés n'était pas isolé et n'avait pas l'eau courante. Il n'avait même pas de véritable plancher comme il le confie à Business Insider :

« Le sol n’était pratiquement que de la terre et de la boue. Il n’y avait pas de sol en béton. Les fenêtres étaient en mauvais état. Le toit nécessitait pas mal de travaux. Ce n’était pratiquement qu’une coquille vide. »

Certaines parties des fondations ont également dû être renforcées pour des raisons de sécurité, en raison de l’âge du bâtiment.

« Il y avait beaucoup de travaux de structure à réaliser avant même que je puisse en arriver à choisir mes rideaux »

Crédit photo : George Dunnett

Une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée recouvrait l'intérieur. Personne n'avait habité dans cet immeuble depuis plus de 50 ans. Les anciens propriétaires s'en servaient comme espace de stockage.

« Il y a une famille dans le village qui possède de nombreux biens immobiliers acquis ici et là au fil des ans. C'était l'un des biens dont ils étaient propriétaires. »

D'après ce que lui ont raconté d'autres habitants de son village, George Dunnett pense que le bâtiment remonte aux années 1700, époque à laquelle il servait de lieu de reliure et de distribution d'ouvrages religieux.

Une fois les objets évacués, Dunnett a évalué l'état de la maison avec l'aide de prestataires externes. Les deux niveaux de la maison présentaient un agencement ouvert, sans murs intérieurs pour diviser l'espace en pièces.

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Crédit photo : George Dunnett

Un chantier dantesque pour tout rénover !

Il n'y avait pratiquement rien dans la maison, à part une vieille cheminée et un escalier en bois fragile. Le projet consistait à aménager deux pièces au rez-de-chaussée, qui deviendront une chambre et une salle de bains. Le salon, la cuisine et la salle à manger, regroupés en un seul espace, ont été prévus au premier étage.

Crédit photo : George Dunnett

Après avoir coulé du béton pour créer un sol convenable, les constructeurs ont surélevé le plafond de l’étage supérieur et ajouté de l’isolation aux murs. Les artisans ont constaté que le toit n'était pas solide et présentait des problèmes d'étanchéité.

« À cause de cela, j'ai dû débourser pas mal d'argent imprévu pour l'échafaudage et les travaux de réparation qui ont suivi »

De nouvelles fenêtres ont été installées sur la façade de la maison, et une lucarne a été ajoutée au toit. À mesure que les travaux extérieurs avançaient, la tiny house commençait à prendre forme.

« Les fenêtres laissaient entrer tellement de lumière naturelle dans le bâtiment qu’il ressemblait désormais à une véritable maison, et non plus à un simple bâtiment vide au bord de la rue »

Crédit photo : George Dunnett

Cette maison rénovée comprend une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée, ainsi qu'un salon, un coin repas et une cuisine au premier étage. George Dunnett a fait installer des rampes d'escalier dans la maison. Il a déclaré que c'était le moment qu'il avait le plus attendu.

Les travaux de rénovation ont débuté en janvier 2021. L'essentiel du projet était achevé en août, et les dernières finitions, les rampes d'escalier, ont été posées en novembre de la même année.

Crédit photo : George Dunnett

George Dunnett a emménagé dans cette petite maison fin novembre avec une véritable excitation car c’est la première fois qu’il quittait le domicile familial. Au total, les travaux de rénovation ont coûté environ 120 000 euros, frais d'avocats et frais administratifs compris.

« Grâce à l’argent que j’ai économisé au fil des années grâce à mon travail de monteur vidéo et à mes chaînes YouTube, j’ai financé moi-même l’achat de la maison, tous les travaux et l’ameublement, en déduisant le montant du prêt »

Crédit photo : George Dunnett

George Dunnett estime avoir dépensé un peu plus de 184 000 euros pour l’ensemble du projet, y compris l’achat du cottage. Le YouTubeur a déclaré que l’un de ses regrets était de ne pas avoir les compétences nécessaires pour rénover lui-même le chalet. Mais maintenant qu’il a vu comment les artisans ont travaillé sur sa maison, il souhaite s’essayer à un nouveau projet de rénovation avec un chalet voisin.