Il achète un cottage abandonné et le transforme en une adorable «tiny house», le résultat est dingue !

George Dunnett, un écossais, a transformé un cottage abandonné de son village d'enfance en une adorable maison. Zoom.

Qui n’a jamais rêvé de construire la maison de ses rêves dans son village d’enfance ? C’est le rêve que s’est offert George Dunnett, un Écossais, qui a transformé un cottage abandonné en une adorable petite maison.

Alors qu’il a grandi dans le village de Kinnesswood à une heure d’Edimbourg, il a toujours vu un cottage abandonné dans la rue de la maison de ses parents. Souvent, il se disait qu’il était dommage de le laisser ainsi. Lorsqu’il a pu se l’offrir, pour la somme de 55 386£ soit environ 64 884€, le jeune homme s’est lancé dans un projet faramineux : transformer ce vieux cottage en sa première maison, celle de ses rêves.

Crédit : Insider/George Dunnett

Crédit : Insider/George Dunnett

Une rénovation inédite pour cette “tiny house”

Cette petite maison de 37 mètres carrés était dans un état délabré. "Le sol n'était essentiellement que de la boue. Il n'y avait pas de sol en béton", a déclaré George Dunnett à Insider. Il a ajouté : "Les fenêtres étaient mauvaises, le toit avait besoin de beaucoup de travail. (...) Il y avait beaucoup de travail à faire avant que j'en sois au stade de choisir mes rideaux", a-t-il confié au média. Le jeune homme s’est alors lancé dans de nombreux travaux : “Les constructeurs ont déterminé que des parties d'un mur devaient être renforcées et que l'ancienne cheminée devait être barricadée pour des raisons de sécurité”, a expliqué le jeune homme. Ainsi, grâce aux constructeurs, il a pu imaginer un nouvel espace de vie avec une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée, puis une cuisine, un salon et une salle à manger à l’étage.

Crédit : Insider/George Dunnett

Crédit : Insider/George Dunnett

Crédit : Insider/George Dunnett

Une découverte étonnante sur l'origine de la bâtisse

Au fil des travaux, le jeune homme a beaucoup discuté avec les habitants du village et en a appris davantage sur sa demeure. Le bâtiment remonterait aux années 1700 et aurait été utilisé comme lieu de reliure et de distribution de livres religieux : "Les gens ont dit qu'il était autrefois relié à une église, qui a été démolie”, a raconté George Dunnett. Isolation, travaux, nouvelles pierres, nouveaux murs, fenêtres, escaliers, George a dû imaginer son nouveau logement de A à Z et le résultat est bluffant. Le jeune homme y a emménagé en novembre 2021.

Crédit : Insider/George Dunnett

Crédit : Insider/George Dunnett

Pour cette maison avec les travaux, il aura déboursé au total 157 844£ soit environ 184 000€. Après avoir réalisé son rêve, George est prêt à se lancer dans un nouveau projet de rénovation. Et ça promet !

Crédit : Insider/George Dunnett

Crédit : Insider/George Dunnett

Crédit : Insider/George Dunnett

Crédit : Insider/George Dunnett