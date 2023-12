En Bretagne, vous pouvez dormir dans une réplique de La Petite Maison dans la Prairie

Fan de La Petite Maison dans la Prairie ?! Une Bretonne a construit une réplique de la ferme des Ingalls, qu’il est désormais possible de visiter et même de louer pour un séjour !

C’est à Campénéac, dans le Morbihan, que Claire Vilani a réalisé son rêve. Grande fan de la série culte “La Petite Maison dans la Prairie”, elle a travaillé avec des artisans locaux afin de construire dans son jardin une réplique de la célèbre ferme des Ingalls.

Après plusieurs mois de chantier, la bâtisse est désormais ouverte au public depuis le 16 décembre dernier. En effet, il est possible de visiter la maison et les premières réservations sont parties assez rapidement.

Claire n’a pas fait les choses à moitié puisqu’au-delà de l’apparence de la maison, elle a reconstitué l’intérieur avec minutie, tout en s’accordant quelques variantes à l’image des initiales sur le linteau de la cheminée. En lieu et place des initiales de Charles et Caroline Ingalls se trouvent celles de Michael Landon, l’interprète de Charles Ingalls.

“Chaque objet est travaillé, recherché pour que ce soit à l'identique, notamment les lits : mon ébéniste a réalisé les lits à l'identique, avec la gravure sur la tête de lit de Charles et Caroline, et la petite chaise haute aussi avec le petite coeur, la chaise de Carrie. Dans la cuisine, c’est pareil : la cuisinière à bois posée sur trois rangées de briques, avec plein de petits objets qui se trouvaient dans la maison, dans la série”, détaille-t-elle.

Une maison à louer pour vivre comme à l’époque

La visite de la maison, qui comprend un petit musée, dure environ 45 minutes. Pour celles et ceux qui aimeraient y passer plus de temps, ce sera bientôt possible. En effet, Claire projette de mettre la maison en location pour une nuit ou plusieurs nuits. Cependant, sachez que vous vous engagerez pour un style de vie assez rustre puisqu’il n’y a ni douche, ni baignoire.

En revanche, la seule touche de modernité qui apportera un minimum de confort sera la présence d’un chauffage et d’une prise électrique : “Le meilleur moyen de se replonger dans un univers ou dans un autre temps”.

Avec le succès que rencontre sa ferme pour ses débuts, Claire ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle aimerait en effet reconstruire d’autres lieux iconiques de la série comme l’épicerie des Oleson et le restaurant de Nellie. Des projets qui verront le jour d’ici plusieurs années. En attendant, rendez-vous sur le site de réservations pour une visite.