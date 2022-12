Cette femme de 28 ans abandonne sa vie en ville pour rénover un chalet dans la forêt, le résultat est impressionnant

Aux États-Unis, une femme de 28 ans a abandonné le milieu urbain pour rénover seule un chalet dans la forêt.

Hannah Duggan est une Youtubeuse américaine qui aime relever des défis. Celle qui a vécu à Los Angeles et à Hong Kong a abandonné la ville pour rénover seule un cottage dans la forêt.

Crédit Photo : Hannah Duggan

Un chalet de conte de fées

La jeune femme de 28 ans a emménagé dans son cocon situé près du lac Supérieur en août 2020. À l’époque, cette dernière a passé le confinement lié au Covid-19 chez sa mère dans une petite ville isolée :

«Je me suis retrouvée coincée là-bas, et il s’est avéré que c’était un endroit vraiment charmant alors j’ai fini par chercher une propriété dans cette région», a-t-elle indiqué au magazine Insider.

La jolie blonde a jeté son dévolu sur le premier endroit qu’elle a visité : un chalet se trouvant au bout d’un chemin de gravier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la propriété était en piteux état.

Crédit Photo : Hannah Duggan

«Quand j’ai emménagé, il n’y avait pas de salle de bains, et les toilettes se trouvaient à l’extérieur». Loin de se laisser décourager, Hannah a retroussé ses manches pour entreprendre les travaux de rénovation.

Dans un premier temps, elle a commencé à rénover les pièces dont elle avait le plus besoin, comme la chambre et la salle de bains : «J’ai beaucoup appris sur les outils, je suis toute seule ici et je ne peux pas appeler mon père car il vit en ville».

L’apprentie bricoleuse a appris à poser des sols, installer des murs et construire des meubles. Elle a également dû apprendre des techniques de survie pour pouvoir se passer du confort de son ancien mode de vie.

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan

Vivre au plus près de la nature

Aujourd’hui, le cottage abrite des pièces plus grandes et un espace de vie plus vaste. La maison, qui semble tout droit sortie d’un conte de fées, est chauffée par un poêle à bois : «En été, je dois m’assurer que tout mon bois est stocké et prêt à être utilisé», a expliqué Hannah au site d’information.

Crédit Photo : Hannah Duggan

Depuis qu’elle habite dans les bois, la jeune femme pratique la randonnée et cultive son verger. Mais ce n’est pas tout ! Elle passe une grande partie de la journée à développer ses nouveaux projets : «Je suis quelqu’un qui aime être seul. J’aime être dans la nature et j’aime travailler sur des projets».

Crédit Photo : Hannah Duggan

Une chose sûre, la YouTubeuse est vraiment isolée puisque la grande ville la plus proche est à 40 minutes de route, mais il y a une petite communauté à environ 10 minutes à vélo de sa propriété : «C’est simplement une rue principale, il y a une station-service, un magasin général et un restaurant».

Découvrez ci-dessous les photos de son sublime intérieur :

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan

Crédit Photo : Hannah Duggan