En Italie, près de Parme, un homme a découvert un village abandonné et a décidé de le restaurer pour abriter des personnes en situation de vulnérabilité.

Le village de Case Sottane, situé en Italie près de Parme, est longtemps resté abandonné avant de retrouver une nouvelle vie. Jusqu’aux années 1970, le hameau était occupé par des agriculteurs, qui ont fini par le déserter. Dans les années 2000 à 2010, un entrepreneur a tenté de reprendre le village pour en faire un lieu touristique, mais le projet a été interrompu brutalement à la suite du décès du propriétaire.

Pendant toutes ces années, le village est donc resté à l’abandon. En 2017, Giovanni Codeluppi se promenait dans les environs, guidé par un guide naturaliste, quand il a découvert ce village.

Neuf bâtiments laissés à l’abandon

L’Italien a eu un coup de foudre immédiat pour le hameau abandonné et a décidé de le restaurer, tout comme cet homme qui a acheté la moitié d'un village abandonné pour y accueillir 80 personnes. Au départ, le village de Case Sottane était envahi par la végétation. Il était composé de neuf bâtiments en pierre, dont certains ont été partiellement rénovés quand le village a été racheté dans les années 2000.

Crédit photo : Avvenire

Dans le village, on trouve également une étable et un hangar à outils. Au centre des logements se trouve une petite place qui est un vrai lieu de rencontres. Le village est situé au cœur de 200 hectares de bois et de champs et offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes, tout comme ces maisons en pierre à vendre.

Il restaure le hameau abandonné

Pour restaurer le village, Giovanni Codeluppi a reçu le soutien de nombreuses personnes dont des associations, des entreprises, ainsi que la municipalité d’une ville voisine. Le chantier pour restaurer le hameau est devenu un atelier communautaire puisque Giovanni a accueilli des jeunes et des personnes effectuant des travaux d’intérêt général qui ont fabriqué eux-mêmes des portes en bois à partir de matériaux recyclés.

“Cet été, nous avons essayé de venir quelques jours avec des jeunes. Partager le labeur, la sueur, la nourriture, pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, est thérapeutique”, a indiqué Giovanni au média Avvenire.

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Un village de nouveau habité

Aujourd’hui, le village est composé de deux appartements, d’un bâtiment d’accueil avec sept lits et d’une salle commune. Les logements sont de nouveau habités depuis début 2026 par des résidents permanents, composés des membres porteurs du projet et de personnes en situation de vulnérabilité. Les hébergements ne sont pas équipés de kitchenettes, ce qui permet aux habitants de partager des repas tous ensemble.

Par la suite, Giovanni aimerait rendre ce lieu plus touristique et accueillir de nouveaux voyageurs. Quelques bâtiments doivent encore être rénovés comme un atelier de transformation de produits agricoles, une boulangerie et une bibliothèque. Un beau projet qui n’a pas fini de faire parler de lui. Cette volonté d’aider les plus fragiles rappelle ce village pour les sans-abri financé par un entrepreneur au Canada.