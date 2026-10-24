Il lit un livre pour enfants à ses filles et tombe sous le charme d'un cottage en pain d'épices : 30 ans plus tard, c'est tout un village de 140 maisons qui en est né

Un promoteur immobilier américain a créé une communauté de cottages semblant tout droit sortie d’un conte de fées dans une petite ville. Une initiative qui a fini par rapprocher les habitants.

Il y a 30 ans, Bruno Schickel, un promoteur immobilier américain, a commencé à construire une communauté de cottages inspirés de contes à Caroline, une bourgade située dans l’État de New York.

D’abord composé de trois cottages en 1996, ce village comptait 140 logements en 2016. À travers cette initiative, il souhaitait favoriser les liens entre voisins. Alors, pari réussi ?

Il crée une communauté de cottages inspirée des contes

Selon le site Good Good Good, Bruno Schickel a donné vie à Boiceville Cottages après avoir lu un livre pour enfants à ses filles, intitulé Miss Rumphius (La Demoiselle aux lupins, en français), de Barbara Cooney.

Le constructeur avait été frappé par les illustrations d’un petit cottage pittoresque de style gothique, évoquant une maison en pain d’épices, situé sur la côte du Maine. Il a alors eu l’idée de construire des maisons similaires.

« Cela m’a vraiment inspiré pour concevoir et créer quelque chose qui lui ressemble », a expliqué Bruno Schickel au Daily Mail en 2023.

Crédit Photo : Boiceville Cottages

Ce projet immobilier compte 140 charmants cottages colorés répartis sur un terrain de 16 hectares. Ces habitations mesurent entre 50 et 102 m² et comprennent des studios, des tiny houses, des lofts et des maisons d’une ou deux chambres. Dans un format encore plus compact, un architecte a construit lui-même sa tiny house de 22 m².

Enfin, les loyers commencent à 1 545 dollars par mois, soit environ 1 379 euros. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces bâtisses ont séduit des gens en quête d’une vie paisible et solidaire.

Une vie de voisinage très animée

Aujourd’hui, Boiceville Cottages ressemble à un vrai village. Selon Bruno Schickel, les habitants ont tout de suite apprécié le cadre de vie.

« La dynamique était intéressante, car au départ, les gens étaient attirés par les cottages de conte de fées. Puis, ils ont commencé à s’attacher à la communauté qui s’était créée », a confié le promoteur à Fast Company en 2025.

Regroupés par trois, les cottages permettent aux voisins de faire plus facilement connaissance. Mais ces maisons gardent une distance suffisante pour préserver l’intimité de chacun.

La vie de voisinage est très animée, puisque des clubs de lecture, des cours de yoga et des marchés d’art y sont organisés, sans compter les autres activités répertoriées dans le groupe Facebook de Boiceville Cottages.

Crédit Photo : Boiceville Cottages

En plus de cela, les animaux de compagnie sont acceptés dans ce quartier, qui dispose d’un parc pour chiens.

Megan, une ancienne résidente, se souvient avec émotion de la période durant laquelle elle a vécu à Boiceville Cottages avec son époux et leur fils.

« C’était comme si nous avions notre propre petite utopie, que je ne voulais jamais quitter », a-t-elle résumé sur le site de la communauté.

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Un cadre de vie agréable

Les cottages se trouvent dans une zone rurale, à proximité de la ville d’Ithaca et de l’université Cornell.

Pour s’y rendre, les automobilistes, comme les piétons, doivent emprunter des routes décrites comme « agréables » et « sûres ». Par ailleurs, un arrêt de bus a été installé pour les habitants qui ne possèdent pas de voiture.

Selon Bruno Schickel, cette communauté idyllique est née grâce aux règles de zonage de Caroline… qui n’existaient pas à l’époque.

« Si j’ai décidé de construire là-bas, c’est parce qu’il n’y avait pas de réglementation d’urbanisme à Caroline. Je pense que les règles d’urbanisme, par leur conception même, étouffent l’innovation et la créativité. Elles créent de l’uniformité », a-t-il expliqué.

Crédit Photo : Boiceville Cottages

Le promoteur a construit deux communautés de cottages similaires dans d’autres petites villes, où les autorités ont tenté d’adopter des règles d’urbanisme après la construction des cottages.

« Il existe une véritable discrimination à l’égard des logements locatifs », a ajouté le constructeur.

En attendant, le promoteur immobilier a relevé son défi : réunir des personnes autour d’un endroit qui sort de l’ordinaire.