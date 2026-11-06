Il a entouré sa maison d'une serre sur trois côtés : en plein hiver, il peut vivre trois à quatre jours sans allumer le chauffage

Svend Buchardt vit dans une maison entourée d’une grande serre sur trois côtés. Malgré le climat froid du pays, il peut tenir trois à quatre jours sans allumer le chauffage en hiver.

Svend Buchardt vit au Danemark avec ses deux fils adolescents. Ce concepteur de cuisines professionnelles a une maison pas comme les autres puisqu’elle est entourée d’une grande serre vitrée à trois côtés. Pour Svend, être au contact de la lumière au quotidien est primordial. Selon lui, vivre dans un endroit lumineux lui permet de “mieux respirer, manger, digérer, dormir et vivre”, comme il l’a confié à Fair Companies.

Cependant, le Danemark est un pays froid et venteux et il peut être difficile de passer beaucoup de temps dehors pour profiter de la lumière du jour. Pour cette raison, Svend a construit une grande serre en verre sur trois côtés de sa maison, pour la protéger du vent et du mauvais temps. Quand il fait beau, il peut passer du temps dehors, tout en restant à l’abri dans la serre.

Jusqu’à 32 degrés en plein hiver

Cette serre à trois côtés a été construite sur mesure et peut supporter le poids d’un mètre de neige sur le toit, ce qui peut arriver lors des tempêtes hivernales. Elle a été construite en verre trempé et en plus d’apporter de la lumière, elle garde la chaleur à l’intérieur l’hiver. Les rayons du soleil tapent sur les vitres de la serre, ce qui la réchauffe naturellement. Pour garder au maximum la chaleur, Svend a isolé les murs de la serre et de sa maison. La conservation de la chaleur est aussi au cœur de cette histoire de plancher mal isolé au-dessus d’une cave.

Ainsi, le Danois profite d’un climat méditerranéen toute l’année. L’hiver, il peut vivre pendant trois ou quatre jours sans allumer le chauffage, tout comme ces habitants qui, grâce à leur serre autour de leur maison, n’allument jamais le chauffage même quand il fait -2 degrés dehors. En janvier, il peut faire jusqu’à 30 à 32 degrés dans la serre de Svend. Bien qu’il possède un chauffage d’appoint au cas où, il s’en sert très peu et n'allume pratiquement jamais le chauffage.

Une climatisation naturelle l’été

En été, il ne fait pas trop chaud non plus. Contrairement à cette autre habitation où la serre fait tout le tour de la maison, les vitres de la serre de Svend ne recouvrent que trois côtés de la maison, et non le toit. Des fenêtres ont été placées stratégiquement pour faire circuler l’air et Svend n’a pas besoin de système de climatisation pour refroidir son logement.



Crédit photo : Kirsten Dirksen / YouTube

Dans cette habitation, on retrouve un parfait équilibre entre le chaud et le froid. Svend ouvre et ferme lui-même les portes et les fenêtres de sa maison et de sa serre pour laisser la chaleur entrer ou sortir. Sa petite chambre n’a besoin que de 5 à 10 minutes pour refroidir, ainsi il l’aère avant d’aller se coucher. Une fenêtre de toit a été installée pour évacuer l’air chaud qui monte par l’escalier et les fenêtres plus basses laissent entrer l’air frais venant du nord.

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Une maison sur mesure

La maison a été entièrement conçue pour s’adapter au rythme de vie de la famille. Des balcons donnant sur les chambres ont été orientés à l’est et à l’ouest afin de suivre le soleil tout au long de la journée. Ainsi, le fils matinal de Svend est orienté à l’est pour être réveillé en même temps que le soleil, tandis que le fils lève-tard a sa chambre à l’ouest.

Crédit photo : Kirsten Dirksen / YouTube

Par la suite, Svend a d’autres projets pour améliorer sa maison. Il aimerait la rendre plus autonome en installant des panneaux solaires sur le verre de la serre. Pour le moment, il ne sait pas encore si cette idée pourra être mise en place, mais elle pourrait lui permettre de faire encore plus d’économies.