Il allume tous ses radiateurs avant l'hiver mais a toujours froid aux pieds : en descendant à la cave, il comprend où file la chaleur du salon

Malgré le chauffage allumé, un homme a constaté que le sol de son salon restait froid, sans comprendre pourquoi. En descendant à la cave, il a fait une découverte qui a tout changé.

Cela n’aura échappé à personne : l’arrivée de l’automne rime avec feuilles mortes et baisse des températures.

Cette saison marque également le retour du chauffage. Alors que de nombreuses personnes craignent de faire grimper la facture d’électricité, d’autres ont trouvé des astuces pour baisser leur consommation.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains logements ont du mal à conserver la chaleur. C’est notamment le cas de cet homme. Il raconte sa mésaventure dans les colonnes de Minutes Maison.

Il allume son chauffage mais le sol reste froid

Sur le papier, George (nom inventé) a tout fait dans les règles : il a allumé tous ses radiateurs pour chauffer son logement. Le hic ? Au bout de quelques jours, il s’est rendu compte que le sol du salon restait glacé. Résultat : il avait tout le temps froid aux pieds.

Pour pallier ce problème, il a fini par installer un tapis, sans succès. Il a alors eu un déclic : il est descendu dans sa cave afin d’en inspecter le plafond.

Et ce dernier a bien fait. La raison ? George a découvert que la chaleur de son séjour s’échappait par le plancher et se diffusait dans la cave.

Il découvre pourquoi en descendant à la cave

Depuis, une question se pose : comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Selon l’occupant des lieux, le plancher entre son salon et sa cave était mal isolé. Une partie de la chaleur produite par les radiateurs était mal répartie et s’échappait vers le sous-sol.

Pour faire face à ce problème, George a fixé des panneaux isolants au plafond de sa cave. Une solution simple qui permet d’améliorer l’isolation du logement sans avoir à toucher aux autres pièces, souligne le site spécialisé.

« Cette pose par le dessous est la méthode la plus courante quand le local inférieur est accessible », ajoutent nos confrères.

La suite après cette vidéo

Comment repérer une mauvaise isolation chez soi ?

Comment savoir si la chaleur est mal répartie chez soi ? Avant toute chose, plusieurs signes doivent attirer votre attention : des factures d’énergie un brin élevées, des sols froids ou encore des écarts de température entre les pièces.

Avant de vous lancer vous-même dans les travaux dans la cave, il est important de vérifier si celle-ci présente des traces de moisissures ou des problèmes d’humidité. Enfin, il faut aussi contrôler la ventilation. Cette vigilance concerne aussi les grilles d’aération des fenêtres, que certains bouchent pour avoir moins froid.

Ce n’est pas fini ! Il faut faire attention au choix de l’isolant en fonction de la configuration de la pièce. En cas de doute, il est recommandé de consulter un expert. À noter que le problème peut aussi provenir du garage ou d’un vide sanitaire.

Enfin, si le plafond de l’une de ces pièces n’est pas accessible, « l'isolation se fait alors par le dessus, sous la chape », concluent nos confrères.

À l’approche de l’hiver, une petite inspection s’impose !