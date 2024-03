Il achète et rénove deux avions pour y construire la maison de ses rêves et elle ne lui coute que 200 euros par mois

Joe Axline est un passionné d’aviation qui s’est lancé un défi fou : construire sa maison de rêve à bord… d’un avion. Pour cela, il a acheté deux anciens avions de ligne qu’il a entièrement rénovés.

Quand il était enfant, Joe Axline regardait une émission de télévision intitulée “Le Magicien” et diffusée dans les années 1970. Dans cette série, le personnage principal voyageait de ville en ville dans un avion pour résoudre des crimes. Une idée que Joe a trouvé “géniale” et qui ne l’a plus jamais quitté.

Durant son adolescence, Joe a suivi une formation de pilote de loisir. À 26 ans, il a reçu un certificat d’aviation avancé. Par la suite, il a abandonné le vol pour se concentrer sur sa carrière dans l’informatique, son mariage et sa vie de famille.

Mais 23 ans plus tard, lors de son divorce, le rêve de Joe est revenu à la surface : vivre dans un avion, comme le personnage de sa série préférée. Pour cela, il a utilisé ses 250 000 dollars d’économie afin de réaliser son rêve nommé “Le projet de la liberté”.

Crédit photo : Joe Axline

Il achète deux avions

Pour commencer, Joe a acheté un terrain situé sur un aéroport privé du Texas. Le règlement du terrain interdisait à Joe de construire une maison ou d’y amener une caravane. Cependant, comme il s’agissait d’un aéroport, rien ne l’empêchait de vivre… dans un avion !

Par la suite, Joe a acheté un premier avion vendu aux enchères, le McDonnell Douglas DC-9. L’appareil, vendu sans ses ailes, avait tous ses équipements d’origine comme les sièges, gilets de sauvetage et masques à oxygène. L’avion était utilisé comme manège dans le parc d’attraction Wannado City avant qu’il ne soit fermé en 2011.

Crédit photo : Joe Axline

Joe ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite acheté un second avion, le McDonnell Douglas MD-80. L’un des deux avions sert de logement, tandis que l’autre a été transformé en salle de cinéma. Pour acheminer les appareils sur son terrain, Joe a déboursé 5 750 dollars de transport. Il a ensuite contacté Tom Bennington, un entrepreneur spécialisé dans la rénovation d’avions, pour réaliser sa maison.

Crédit photo : Joe Axline

Il vit dans un avion rénové

Dans le premier avion servant de logement, les deux hommes ont retiré les plafonds et les compartiments supérieurs et ont ajouté des murs pour délimiter les différentes pièces. Joe a également installé un système d'égout, des câbles électriques et un éclairage LED. Au total, il lui a fallu un an pour rendre l’avion habitable.

Crédit photo : Joe Axline

Finalement, il a réussi à construire une maison dans l’avion en installant trois lits pour ses enfants. Par nostalgie, il a gardé quelques éléments d’origine comme les hublots, certains compartiments supérieurs, la salle de bain et les voyants de l’avion.

Crédit photo : Joe Axline

Aujourd’hui, Joe adore vivre dans cette habitation insolite. En plus d’avoir réalisé son rêve, il possède un logement à moindre coût puisqu’il paie 200 dollars par mois (184 euros) pour l’électricité, l’eau et les taxes foncières.