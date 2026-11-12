En 2013, un couple a acheté une banque abandonnée de Detroit pour 28 470 dollars : avec son salon dans un coffre-fort, la maison est à vendre 1,3 million

À Détroit, une ancienne banque, devenue une boîte de nuit clandestine, a été transformée en une incroyable maison. Son prix risque de vous donner le vertige.

Certaines maisons possèdent une histoire fascinante, à l’image de cet ancien wagon de train de 130 ans qui sert aujourd’hui de logement.

À Détroit, une ancienne banque abandonnée a elle aussi connu une seconde vie en devenant une habitation atypique. Avant cela, elle avait même accueilli un night-club clandestin. Cette reconversion rappelle celle d’anciennes toilettes publiques transformées en appartement à Londres.

Un couple achète une banque abandonnée ayant servi de discothèque

En 2013, Lynne et Mike Savino ont acquis le bâtiment bancaire pour une bouchée de pain : seulement 28 470 dollars (environ 25 600 euros), rapporte le site immobilier américain Realtor.com.

Ces époux américains se lançaient dans un important projet de rénovation. La bâtisse d’environ 280 m² n’avait ni cuisine, ni chambres, ni salles de bain, ni patio aménagé pour accueillir les visiteurs.

Selon le couple, il ne restait plus que les vestiges de son passé de lieu de fête non officiel.

« C'était un club clandestin dans les années 2000. Il y avait certainement des personnages bizarres qui vivaient dans la banque à l'époque », explique Lynne à nos confrères.

Elle ajoute que tout ce qui restait de cette époque était « une vieille glacière à bière et une collection de films porno vintage des années 80 ».

Crédit Photo : Endrina Malkowski

Il la transforme en une extraordinaire habitation

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Savino ont fait des merveilles. L’ancienne banque ressemble en effet à une véritable œuvre d'art industrielle. Selon Realtor.com, Lynne et son époux ont pu emménager en 2014. Ils étaient alors les premiers habitants légaux.

Située près du quartier animé de Corktown à Détroit, cette maison pas comme les autres abrite désormais deux chambres, deux salles de bain et une cuisine équipée.

Le couple a conservé les plafonds vertigineux de 5,5 mètres et les sols en terrazzo. Les anciens coffres-forts n’ont pas disparu : l’un accueille un salon, tandis que l’autre sert de cave à vin.

À l'extérieur, la façade en calcaire et les colonnes de style néo-Renaissance donnent un vrai cachet à la maison et rappellent son passé.

Crédit Photo : Endrina Malkowski

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Elle est désormais en vente pour une somme à 7 chiffres

Selon les Savino, le plus bel atout de cette maison est sans aucun doute la cour extérieure, située derrière le bâtiment. Celle-ci a été aménagée au fil des ans pour devenir un patio convivial. Cet espace est idéal pour les fêtes, les dîners et même les réceptions de mariage.

« Il y a eu plusieurs dégustations de vin. Et il n'y a tout simplement aucune autre maison comme celle-ci. C'est vraiment unique en son genre, irremplaçable », confie Lynne.

Crédit Photo : Endrina Malkowski

Cette habitation qui ne laisse personne indifférent a été mise en vente en mai 2025, au prix de 1,3 million de dollars (environ 1,2 million d’euros). Pour l’instant, elle n’a pas encore trouvé d’acheteur.

« Si elle a jadis abrité des fortunes, ses plus beaux atouts aujourd'hui sont les souvenirs d'une famille qui a osé rêver d'une vie différente », conclut realtor.com à propos de cette ancienne banque.

Ce type de rénovation rappelle aussi celle de ce phare transformé en maison.