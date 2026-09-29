Ils quittent Londres pour une ferme abandonnée au Portugal et y font construire une maison de 800 m²

Un Américain et son mari belge ont rasé une ferme en ruine de l'Alentejo pour bâtir une maison neuve, avant qu'une maladie cardiaque ne bouleverse leurs plans.

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Ancienne ferme dans l'Alentejo

Au départ, Alan Andrew et Vincent Proost voulaient simplement une maison de vacances. En 2019, cet Américain originaire de Pennsylvanie et son mari belge, designer d'intérieur, ont finalement tout quitté pour s'installer à plein temps dans l'Alentejo, au sud du Portugal. La faute à un coup de cœur pour une ferme en ruine, abandonnée depuis une cinquantaine d'années, près du village de Figueira e Barros.

Leur histoire, racontée par CNN Travel en juillet 2023, a tout du grand saut. La vieille bâtisse n'avait plus de toit et tombait en morceaux. Impossible à sauver, elle a été rasée pour laisser place à une maison moderne d'environ 800 m², entourée de quelque 1 500 oliviers.

80 visites avant le coup de cœur

Le couple s'est rencontré lors d'un rendez-vous arrangé à Londres, en 2006. Les deux hommes vivaient au Royaume-Uni depuis près de vingt ans lorsqu'ils ont commencé à chercher un pied-à-terre ailleurs en Europe. Le Portugal n'avait rien d'une évidence : Alan Andrew, psychologue de l'éducation, penchait plutôt pour l'Italie et reconnaît qu'il connaissait mal le pays. C'est Vincent Proost qui a proposé d'aller voir sur place.

Après plusieurs mois de voyage, ils tombent sous le charme de l'Alentejo, une région rurale située à environ 190 kilomètres de Lisbonne, qu'Alan Andrew compare à un mélange de savane africaine et de Toscane. Ils visitent environ 80 propriétés avant de trouver la bonne : un domaine d'environ 70 hectares, avec en son centre une ferme laissée à l'abandon depuis un demi-siècle.

Le projet change alors d'échelle. Pour suivre un chantier repartant de zéro et faire tourner une exploitation agricole, il faut vivre sur place. Le couple décide donc de s'installer au Portugal pour de bon. Comme ce couple de Manchester qui a tout vendu pour faire construire deux villas à Bali, les deux hommes tournent alors la page de leur vie au Royaume-Uni.

Deux semaines sous une tente en plein confinement

Après l'achat, à l'été 2019, Alan et Vincent louent une maison dans les environs, le temps de finaliser la vente, d'obtenir leur titre de séjour et de préparer les plans avec architectes et entrepreneurs. Leur idée : rénover d'abord la grange du domaine pour en faire un pool house où loger pendant les travaux.

La pandémie de Covid-19 bouleverse ce calendrier. Priés de quitter leur location alors que le Portugal est confiné, ils se retrouvent sans logement. Vincent Proost raconte à CNN (propos traduits de l'anglais) :

« Tous les hôtels étaient fermés, alors nous avons dû dormir sous une tente pendant deux semaines. »

Ils finissent par s'installer dans la grange, d'abord sans électricité. Celle-ci est achevée en quelques mois, et l'ancienne ferme est démolie en septembre 2020. Ralenti par les restrictions sanitaires, le chantier de la maison principale, prévu pour durer un an, en prendra presque trois.

Pendant ce temps, les deux anciens Londoniens apprennent un métier dont ils ignoraient tout. Il faut tailler les oliviers, s'occuper des poules et des moutons. Un oléiculteur portugais les prend sous son aile. Certifiée bio, la ferme produit une huile d'olive qui a été primée dans plusieurs concours, dont le London International Olive Oil Competition, selon CNN.

Une maison qui se fond dans le paysage

Maison de rêve Portugal

Baptisée Casa Baio, la nouvelle maison compte cinq chambres, une piscine extérieure, des panneaux solaires pour l'eau chaude et l'électricité, et de grandes baies vitrées, là où les maisons traditionnelles de la région se contentent de petites fenêtres. Les règles d'urbanisme locales encadraient la hauteur et l'implantation du bâtiment. Le couple a choisi un plain-pied de teinte brune, qui se confond avec les terres alentour. Tuiles en terre cuite faites main et sols en marbre local rappellent l'architecture de l'Alentejo. Le coût du chantier n'a pas été dévoilé.

Rien à voir, donc, avec une restauration fidèle comme celle de ce couple qui a sauvé une ferme de 160 ans dans le Michigan. De la bâtisse d'origine, un seul élément a survécu. CNN évoque le portail ; le site Portugal Confidential décrit une porte vitrée multicolore, restaurée puis installée à l'entrée de la nouvelle maison.

Les deux hommes ont ouvert quatre chambres en maison d'hôtes et disent avoir été accueillis à bras ouverts. Selon Vincent Proost, tous les voisins les ont invités à dîner dès l'achat. Alan Andrew, qui a rejoint le club de course à pied local, assure que deux hommes gays vivant dans une ferme du Portugal rural n'ont posé aucun problème. Ils ne sont pas les seuls à tenter l'aventure : d'après les données officielles citées par CNN, le nombre d'Américains résidant au Portugal a bondi de 45 % en 2021.

Le rêve rattrapé par une maladie cardiaque

Alan Andrew et Vincent Proost

En 2023, alors que la maison venait d'être terminée, le couple a pourtant dû revoir tous ses plans. Alan Andrew a été diagnostiqué d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD/C), une maladie cardiaque rare qui augmente le risque d'arrêt cardiaque soudain. Contraint de limiter ses efforts physiques, il ne pouvait plus assurer une grande partie du travail de la ferme. Refusant de se contenter de donner des ordres à des employés, il a annoncé à CNN leur intention de mettre la propriété en vente.

Les deux hommes affirmaient pourtant n'avoir aucun regret. Aux candidats à l'expatriation qui leur demandent conseil, ils répondent de se lancer, à condition de s'adapter au pays plutôt que d'attendre l'inverse. Alan Andrew résumait ainsi sa philosophie :

« La vie est courte, on ne sait pas ce qui nous attend au prochain tournant. »

Trois ans plus tard, la situation semble avoir évolué à Figueira e Barros. Sur le site officiel de Casa Baio, qui propose toujours l'huile d'olive bio et le miel du domaine, les coordonnées affichées sont désormais celles de deux autres personnes, et l'activité d'hébergement est annoncée fermée pour rénovation jusqu'à fin 2027. Aucune source publique ne confirme toutefois la vente de la propriété, ni la nouvelle adresse d'Alan et Vincent. Pour ceux qui rêvent eux aussi de tout plaquer, d'autres ont choisi des destinations plus lointaines, comme ce père de famille parti de Toronto pour la Thaïlande, puis le Japon.

Source : CNN Travel

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Expatriation Portugal Rénovation

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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