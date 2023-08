Ils vendent leur maison et partent s'installer à Bali, aujourd'hui leur loyer ne leur coûte que 2300 euros par an

Un couple britannique a décidé de vendre sa maison pour déménager à Bali. Une fois en Indonésie avec ses trois enfants, il a construit deux maisons et mène aujourd’hui une vie incroyable.

Matt Dearing, 36 ans, était menuisier quand il vivait avec Carlie Donnelley, une esthéticienne âgée de 35 ans. Matt travaillait 10 heures par jour et parfois tous les jours de la semaine. Un rythme éreintant pour ce père de famille qui avait du mal à passer du temps avec ses trois enfants.

Lassés de “vivre pour travailler”, Matt et Carlie ont décidé de vendre leur maison et tous leurs objets de valeurs afin de déménager à Bali, en Indonésie. Voulant être “financièrement libres”, ils ont vendu leur maison au prix de 422 000 euros.

“C’était quelque chose que nous voulions faire depuis des années. Au Royaume-Uni, c’est arrivé au point où je ne passais plus beaucoup de temps avec mes enfants. Je passais environ une heure avec eux avant le coucher, je courais constamment après les factures et je travaillais. J’ai fait beaucoup de recherches sur Bali car il y a du tourisme toute l’année et le temps est magnifique”, a expliqué Matt.

Ils quittent tout pour s'installer à Bali

Matt et Carlie sont partis en novembre 2022 pour Bali et ne regrettent pas leur décision. En arrivant, ils ont visité plusieurs régions avant de s’installer à Ubud et d’acheter une maison avec trois chambres et un terrain de 1 200 m2. Une aubaine pour la famille sachant que le loyer est de 2 300 euros par an, soit environ 200 euros par mois.

Avec l’argent de la vente de leur maison, Matt et Carlie ont construit deux villas sur leur terrain. Par la suite, ils ont l'intention de vendre l'une des deux villas afin d'en construire d'autres pour les vendre et les louer à leur tour. À terme, le couple espère vivre librement grâce à ses rendements immobiliers, sans avoir besoin de travailler.

“Le retour sur investissement est incroyable. Nous avons vendu notre maison britannique dans laquelle nous vivions pour 422 000 euros. Avec cet argent, nous avons pu acheter un terrain pour y construire deux villas. Pour nous, être financièrement libres, c’est littéralement la liberté de faire ce que nous voulons avec les enfants, plutôt que de travailler parfois dix heures sept jours sur sept. J’ai toujours rêvé de déposer les enfants à l’école et de les récupérer, je peux le faire ici. Les gens sont adorables et montrent beaucoup de gratitude, nous avons coché toutes les cases”, s’est enthousiasmé Matt.

Aujourd’hui, Matt et Carlie vivent une vie de rêve et passent beaucoup plus de temps avec leurs trois enfants. Ils passent tous les week-ends en famille pendant lesquels ils vont se promener à la plage, explorer des cascades ou visiter les sites touristiques de Bali.