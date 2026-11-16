Ils fuient les bouchons de la ville et achètent un terrain à 18 000 € sur une île des Philippines : voici combien ils ont payé pour construire leur maison autonome

Un couple a décidé de quitter la ville pour construire leur propre petite maison sur une île des Philippines. Un choix qu’il ne changerait pour rien au monde.

Matthew Straight et April Pasilang vivaient à Cebu City, dans les Philippines. En plein cœur de la ville, ils étaient confrontés au bruit constant de la circulation et des embouteillages et n’ouvraient jamais la fenêtre de leur logement. Ils ont décidé de vivre ensemble après que Matthew, qui a grandi en Nouvelle-Zélande, a rencontré April aux Philippines. Il a quitté l’Australie pour s’installer avec elle à Cebu City.r avec elle à Cebui City.

Matthew avait toujours rêvé de vivre à la campagne mais il ne pensait pas qu’April serait également intéressée par ce projet. Pourtant, elle a grandi en périphérie de Cebu City, où elle cultivait ses propres légumes avec sa famille, et espérait retrouver cette vie.

Un terrain de 1 440 m²

C’est ainsi que le couple a décidé de déménager pour vivre sur une île, dans une maison autonome, comme ce couple qui a quitté la banlieue pour s'installer dans une cabane avec leurs enfants. Selon Business Insider, Matthew et April ont eu cette idée après avoir passé un séjour de deux nuits à Bohol, une île située à environ deux heures de ferry de Cebu City. Sur place, ils ont découvert par hasard un terrain qui leur plaisait dans une petite ville appelée Corella.

Crédit photo : Les Nomades Ancrés

Situé à 15 minutes en voiture d’un grand marché et d’un centre commercial, ce terrain était situé dans un quartier calme, avec peu de voisins et la plage à quelques minutes en voiture. Sur un coup de tête, Matthew et April ont donc acheté ce terrain de 1 440 m² pour 1,3 million de pesos philippins, soit environ 18 000 euros.

Ils construisent leur maison autonome

Ensuite, Matthew et April ont construit leur maison autonome. Pour cela, Matthew a fait un plan simple de l’habitation et le couple a travaillé avec des architectes et des constructeurs locaux. La maison est équipée de deux chambres et de deux salles de bain et est optimisée pour faire entrer la lumière naturelle et faire circuler l’air.

Crédit photo : Matthew Straight

En plus de cela, Matthew et April ont une maison d’hôtes sur leur terrain avec une chambre pour loger leur famille et leurs amis. Dehors, on retrouve une piscine, un étang et un potager, qui leur permet de cultiver leurs propres aliments.

Le couple souhaitait être le plus autonome possible, comme cette famille qui a tout quitté pour vivre dans une maison entièrement autonome. Pour cela, Matthew et April ont équipé leur maison de réservoirs de stockage d’eau de pluie et d’un système de panneaux solaires. Il prévoit d’acheter des poules et d’élever des tilapias, des poissons tropicaux d’eau douce.

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Une maison pour 68 000 euros

Au total, la construction de leur maison leur a coûté 4,84 millions de pesos philippins, soit 68 000 euros, en comptant le coût des appareils électroménagers, les meubles, la clôture, le drainage de l’eau et le système d’énergie solaire.

Crédit photo : Les Nomades Ancrés

Le mode de vie du couple a changé puisqu’il fait maintenant partie d’une communauté et peut prendre le temps de vivre. Cette envie de vivre autrement fait aussi écho au choix d’un couple installé dans une maison troglodyte en Espagne.

“On se réveille, on ouvre les portes coulissantes, on met une cafetière à chauffer et on jette un coup d’oeil au jardin. On décide ensuite de ce qu’il faut faire en fonction des besoins, comme remplir les parterres. Avant, tout était toujours à un rythme effréné et structuré car il fallait vraiment bien gérer son temps à cause du trafic”, a expliqué April.

L’après-midi, Matthew travaille en tant que consultant en nutrition en ligne, puis le couple réfléchit ensemble à des idées pour alimenter sa chaîne YouTube. April et Matthew mènent désormais une vie qui a plus de sens, se sont détachés de leurs biens matériels et ont une meilleure santé mentale.