Ce pays a inventé des maisons flottantes révolutionnaires pour faire face aux crues

Comment faire face aux changements climatiques alors que les crues et inondations redoublent de fréquence ? Un pays a peut-être trouvé la solution avec des maisons flottantes.

Un concept efficace qui fait ses preuves

De nos jours, de plus en plus de territoires font face à de violentes crues et inondations à cause du dérèglement climatique. Ces phénomènes météorologiques poussent les habitants à déménager à l’intérieur des terres alors que les régions littorales sont de plus en plus menacées et impactées. Mais un pays a peut-être trouvé une solution.

Les Pays-Bas se positionnent comme un modèle à suivre concernant les logements. Le pays a mis au point des maisons flottantes qui montent et descendent verticalement au gré des crues. Ce système a prouvé son efficacité lors des crues de 2011 près de la Meuse.

Les maisons flottantes, l’avenir de l’habitation face aux crues ?

Crédit photo : Moso Bamboo

Comme le rappelle le site Lagrada, les maisons aux alentours se sont élevées tandis que l’eau montait, avant de reprendre leur place initiale une fois le niveau de l’eau redescendu. Ce que l’on retient surtout de ce système, c’est que les habitations n’ont subi aucun dommage.

Forts de ce succès, les Pays-Bas ont carrément construit un quartier flottant, celui de Schoonschip, à Amsterdam. Le cabinet d’architecture Waterstudio a ainsi construit plus de 200 maisons flottantes dans le secteur. Ces maisons sont attachées à un socle sur terre et un poteau de guidage permet un mouvement à la verticale selon le niveau de l’eau, poursuit le site.

Crédit photo : Stedenbouw

Ce concept ingénieux a été approuvé par un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. Il qualifie ces maisons flottantes de « très efficaces pour faire face aux inondations. » Il prouve également qu’à défaut de contenir les inondations, une coexistence avec la nature, et donc l’eau, est possible.