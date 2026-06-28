Ce n'est pas un bateau, c'est une tiny house de luxe sur l'eau et elle va vous faire rêver

Cette péniche a été imaginée par un collectif de designers primés et vise à apporter un vent de nouveauté dans la région du lac de Côme en proposant une forme différente de luxe privé.

De nos jours, les limites du possible sont plus repoussées que jamais et d’innombrables designers tirent leur subsistance de ces possibilités. L’un d’entre eux, Uau Studio, a récemment dévoilé un havre de paix flottant, ou « maison-bateau », qui allie un design moderne et intemporel dans un ensemble épuré où les éléments s’harmonisent à la perfection, à l’image du Yin et du Yang.

Baptisée « Lucia », cette péniche est le fruit de l'imagination de l'équipe d'Uau Studio, un studio de design situé à Côme, en Italie, l'une des plus belles villes de la région, riche sur le plan architectural et empreinte d'une histoire prestigieuse. Cette région a également été une source d'inspiration pour d'innombrables œuvres d'art et a servi de décor à de nombreux films au fil des décennies.

Uau Studio est également un groupe bien établi et primé, qui a remporté d’innombrables récompenses au fil des ans, non seulement dans un petit coin du secteur, mais dans toute l’Europe, allant même jusqu’à établir des records du monde Guinness grâce à ses constructions et installations. C’est cette équipe de créatifs qui a donné naissance à la Lucia.

La Lucia s’articule autour de plusieurs thèmes, tous visant à s’intégrer parfaitement au paysage environnant de Côme, mais avec style. Comme on peut le voir, la Lucia est présentée comme un coquillage flottant sur le lac.

Crédit photo : Uau Studio

Cependant, plutôt qu’un coquillage, ce que nous voyons ici est une structure inspirée du bateau de pêche du XVe siècle décrit dans "Les Fiancés" d’Alessandro Manzoni. Imaginez ce bateau retourné à l’envers et transformé en une structure cubique au sein de laquelle s’articule un espace de vie.

Non seulement ce « toit » confère à la Lucia un design tout à fait unique, qui semble tout droit sorti d’un des carnets de Léonard de Vinci, mais il offre également une certaine fonctionnalité et intègre plusieurs niveaux de modulation auxquels vous pouvez accéder en fonction de votre humeur ou de l’activité que vous souhaitez pratiquer.

Par « niveaux de modulation », on entend que la couche de tissu ou la verrière recouvrant la Lucia peut être déployée ou repliée en fonction de vos besoins. En mode fermé, le toit enveloppe les côtés de l’espace de vie intérieur de la Lucia. Ce niveau est idéal pour les moments d’intimité et de repos.

Crédit photo :Uau Studio

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Mais dès que vous vous réveillez, d’une simple pression sur un bouton, un actionneur électrique prend le relais et commence à replier les côtés, vous permettant ainsi de voir tout autour de votre maison. Relevez-le davantage et vous pourrez commencer à admirer le ciel au-dessus de vous. Imaginez-vous un matin, en train de prendre un café ou un thé dans ce havre de paix flottant, avec la moitié de votre toit relevée, laissant l’air frais envahir l’espace tandis que vous profitez d’une vue imprenable sur la vie au bord du lac de Côme.

Un oasis sur l’eau

Comme Lucia est conçue pour s'intégrer parfaitement à son environnement, Uau Studio l'a également pensée pour être fabriquée selon un processus de production aussi respectueux de l'environnement que possible, en utilisant du bois de récupération provenant du paysage environnant, ainsi que des produits locaux, tant au niveau des matériaux que des finitions.

Grâce à tout ce bois de récupération et à des matériaux tels que le contreplaqué de bouleau, Uau crée un habitat à l’ambiance rustique et accueillante, dont les tons chauds du bois resplendissent sous le soleil matinal au-dessus du lac de Côme, donnant ainsi à ses hôtes l’impression d’avoir été transportés plusieurs siècles en arrière. C’est ce qu’Uau appelle une « intégration harmonieuse ».

Crédit photo :Uau Studio

Au total, cet espace de vie offre une superficie de 25 mètres carrés et, même s’il peut sembler un peu exigu, Uau comprend tout de même des espaces tels qu’une chambre à coucher à la proue de la Lucia, un coin repas situé juste derrière, une salle de bains et une cuisine entièrement équipées, ainsi qu’un coin repas extérieur. Tout ce dont on a vraiment besoin, en somme, et qui s’apparente au type d’agencement que l’on retrouve dans les « tiny houses ».

Si vous avez jeté un œil aux images de la galerie, vous aurez remarqué que le Lucia est photographié dans d’autres endroits que simplement amarré à un quai. En effet, cette maison se déplace grâce à un moteur électrique et à des batteries. Silencieuse, propre et parfaite pour un cadre aussi gracieux.

Pourtant, Uau Studio ne s’est pas contenté de la Lucia : il est allé plus loin en façonnant également les environs, afin de faire de l’expérience Lucia quelque chose d’unique, d’aussi enchanteur que le lac de Côme lui-même.

Crédit photo :Uau Studio

Ils ont ainsi présenté une multitude de pontons spécialement conçus qui font entrer la région dans une ère plus moderne et plus technologique, avec une autonomie énergétique assurée par des panneaux solaires et des stations de recharge autonomes, des marchés et, comme l’appelle Uau, un « paysage comestible », c’est-à-dire des plantes et des arbres fruitiers. Les sports nautiques sont également évoqués.

Tout cela vise à créer un terrain de jeu et un espace de vie sur le lac de Côme destiné aux propriétaires et investisseurs les plus jeunes et les plus modernes du public, et si je peux me permettre, l’image que je retire de tout cela me donne vraiment envie de vivre un séjour à bord d’une maison semblable à la Lucia, ne serait-ce que pour un week-end ou quelque chose de ce genre. Certains voudront certainement en profiter pour toujours, et qui pourrait leur en vouloir ? Tout cela est tellement idyllique.