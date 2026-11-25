Aux États-Unis, un couple a eu l'idée d’acheter un bunker nucléaire datant de la guerre froide pour le transformer en maison familiale.

Ruben et Joan Romero sont originaires de Géorgie. En 2020, ils ont déménagé pour un nouvel habitat pour le moins surprenant. En effet, le couple a décidé d’acheter un bunker antiatomique.

Il s’agit d’un bunker de résistance nucléaire, une ancienne installation de communication construite dans les années 1960. Ces constructions avaient pour objectif de maintenir le pays connecté en cas de guerre.

Un bunker pour 300 000 dollars

Situé à 8 mètres sous terre et d’une superficie de 557 m², ce bunker a été construit avec 60 centimètres de béton armé de tous les côtés. Il est situé sur un terrain de 5,3 hectares. Ruben a acheté le bunker au prix de 300 000 dollars, soit 270 000 euros. Comme lui, un homme a acheté la carcasse d'un Boeing pour installer un bunker sur son terrain.

Quand il est arrivé dans le bunker, il n’avait qu’une semaine pour le rendre habitable pour sa famille de six personnes. Dès le premier jour, Ruben a réussi à installer internet dans le bunker. Il a ensuite pu amener l’eau courante dans l’installation en creusant une tranchée pour trouver un tuyau permettant de se raccorder au réseau d’eau de la ville.

Chasser l’humidité du bunker

Désormais, la famille vit à l’intérieur de ce bunker, comme ce couple qui a découvert une installation nazie sous sa maison. Les quatre enfants n’ont pas eu de difficultés à s’accommoder à ce nouvel environnement. Toute la famille a participé à la rénovation du bunker, en démontant la cuisine déjà existante et en installant des toilettes. Ce chantier familial rappelle celui de cette jeune femme qui a acheté un château avec sa grand-mère et six proches pour le restaurer.

Crédit photo : Ruben Romero / Daily Mail

La principale préoccupation de Ruben était la qualité de l’air dans le bunker. La famille a pu retirer les moisissures et a installé un système de ventilation à récupération d’énergie (VRE), afin d’aspirer en continu l’air vicié du bunker et le rejeter à l’extérieur pour le remplacer par de l’air frais. Pour lutter contre l’humidité, trois déshumidificateurs ont été installés.

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Un mode de vie autosuffisant

Pour se chauffer, Ruben a conservé les radiateurs muraux d’origine, selon Love Property. La famille vise un mode de vie autosuffisant. Elle prévoit de cultiver des légumes sur son terrain et fait déjà pousser des herbes aromatiques et des pommes de terre dans le bunker.

Malgré les nombreux efforts déployés pour aménager et vivre dans ce bunker, Ruben ne regrette pas son choix.