Ils achètent un vieux bus scolaire 3 000 dollars sur internet : trois mois plus tard, ce jeune couple y vit avec cuisine, salle de bain et toit panoramique

Ce couple amoureux de la nature a tout quitté lorsqu’il s’est lancé dans un long périple pour relier l’Amérique du Nord au Sud à bord d’un bus scolaire américain aménagé pour l’occasion.

Quand ils n’optent pas pour des tiny houses ou des containers pour y vivre, certains font le choix d’un bus scolaire, comme cette famille française qui l’a aménagé comme un vrai appartement.

Ils ne sont pas les seuls puisqu’avant eux, c’est un jeune couple d’Allemands qui a fait de même pour sortir de sa routine.

Sortir de sa routine grâce à un bus scolaire

Crédit photo : That Farm Family/ Instagram

En 2016, le vidéaste Felix Starck et sa compagne, la compositrice Selima Taibi (connue sous le nom de scène Mogli) ont décidé de changer de vie. Lassés de leur routine dans leur appartement berlinois, ils ont choisi de partir à l’aventure avec leur chien Rudi.

Sur internet, ils ont déniché un bus scolaire américain pour 9 500 dollars seulement. Leur objectif : le rénover et l’aménager afin de pouvoir y vivre durant leur périple reliant l’Amérique du Nord au Sud sans date de retour.

Transformer un bus scolaire en une mini-maison roulante

Crédit photo : That Farm Family/ Instagram

Le temps de recevoir leur visa, Felix et Selima ont aménagé eux-mêmes le bus. Durant trois mois, ils ont retiré les anciens sièges, isolé, peint, construit les meubles et aménagé l’intérieur du véhicule. Résultat : le bus est devenu une mini-maison roulante entièrement équipée. Un autre couple a lui aussi transformé un bus scolaire en maison, après un an de travaux.

On y retrouve un coin salon et salle à manger, une cuisine toute équipée, une salle de bain, des toilettes sèches, une chambre et un toit panoramique pour observer le ciel. Le décor intérieur fait la part belle au combo bois et blanc pour une ambiance cozy et bohème.

Par ailleurs, un système solaire a été installé permettant à Felix et Selima d’être autosuffisants durant leur voyage afin de recharger les batteries du bus. Leur maison roulante prête, le couple a enfin pu démarrer son voyage en commençant par l’Alaska avant de relier l’Argentine.

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Un documentaire pour raconter leur vie de nomade

Crédit photo : That Farm Family/ Instagram

Leur soif d’aventure, Felix et Selima l’ont partagée sur leur compte Instagram où ils ont raconté étape par étape le chantier de leur bus puis leur voyage. Forts de leur popularité, les deux amoureux ont ensuite sorti un documentaire, Expédition bonheur en 2017 (disponible sur Netflix et/ou Prime Video), dans les cinémas allemands. Ils y racontent leur quotidien en pleine nature américaine comme leur rencontre avec des ours. Le documentaire est un appel à l’aventure et à sortir des sentiers battus.

Aujourd’hui, Felix et Selima sont les heureux parents d’un petit garçon et vivent dans une ferme, toujours au plus près de la nature.