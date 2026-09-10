Emilio, 28 ans, achète 1600 euros un conteneur de 13 mètres carrés et un terrain de 20 000 mètres carrés pour y vivre, aujourd'hui il ne dépense que 20 euros par mois

Cet ancien graphiste s’est acheté un conteneur qu’il a rénové et où il vit désormais avec des dépenses très faibles chaque mois.

Vivre dans un conteneur maritime

Outre les tiny houses et les camping-cars, les conteneurs deviennent peu à peu la nouvelle résidence préférée des propriétaires. Le marché de l'immobilier étant trop élevé, notamment pour les jeunes et les retraités, des personnes comme Emilio font le choix de vivre dans un conteneur.

Le jeune espagnol de 28 ans n’avait pas envie de devoir rembourser un crédit immobilier durant plusieurs décennies. Aussi, il peinait à trouver le logement de ses rêves. Alors, il a opté pour un lieu plus modeste, lui permettant de mener une vie au calme et loin de la frénésie du quotidien.

Emilio a quitté son emploi de graphiste et a acheté un conteneur maritime pour 1300 euros (plus 300 euros de transport). Il a trouvé le terrain parfait, de 20 000 mètres carrés, qu’il a acheté 15 000 euros, puis y a installé son conteneur.

Des dépenses mensuelles qui ne s’élèvent qu’à 20 euros !

Crédit photo : Diego Revuelta/ Youtube

Sans expérience dans la rénovation, Emilio a tout de même décidé de se lancer dans des travaux lui-même. Dans une vidéo relatant la transformation de son conteneur, publiée sur la chaîne Youtube du journaliste Diego Revuelta, le jeune homme met la main à la patte : plomberie, électricité, isolation, décor intérieur… tout y passe.

Après plusieurs mois de dur labeur, les 13 mètres carrés du conteneur sont désormais habitables et tout équipés. Emilio a fait le choix d’opter pour le strict nécessaire : chambre, cuisine, salle de bain et bureau. Ainsi, le superflu n’a pas sa place. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les dépenses d’Emilio chaque mois.

Le jeune homme est équipé de panneaux solaires qui le fournissent en électricité. Pour l’eau, c’est un camion-citerne qui vient remplir des réservoirs car le conteneur n’est relié à aucun raccordement. Il possède ainsi des toilettes sèches. Ce mode de vie lui permet de faire de grosses économies. « Je vis ici, avec l'électricité, l'eau et un toit, pour 10 ou 20 euros par mois », indique-t-il. Il ajoute qu’il dépense 80 euros tous les six mois pour être fourni en eau, 16 euros tous les quatre mois pour une bouteille de butane et 8 euros à l’année pour la taxe foncière.

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Le bonheur de vivre dans sa propre maison

Crédit photo :Diego Revuelta/ Youtube

Pour la nourriture, Emilio cultive un potager et possède des poules. Il souhaite vivre en auto-suffisance et prévoit, à terme, d’élever des chèvres et de forer un puits. Aujourd’hui, le jeune homme semble plus épanoui que jamais.

« Avoir un toit sur la tête, un toit qui vous appartient et dont personne ne peut vous expulser… Je ne sais pas si on peut appeler ça la liberté, mais c'est certainement la tranquillité d'esprit », estime-t-il.

Même si son quotidien peut être assez physique, Emilio se réjouit de ce qu’il possède. Il rénove actuellement une petite bâtisse en pierre pour que sa mère puisse lui rendre visite.