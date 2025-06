Cette astuce naturelle est radicale pour détruire les mauvaises herbes sur le gravier

Les allées de gravier dans votre jardin sont envahies par les mauvaises herbes ? Voici comment vous en débarrasser grâce à cette astuce naturelle et efficace.

Quand on a un jardin, on doit l’entretenir pendant toute l’année. Après avoir préparé son jardin à l’arrivée de l’hiver et une fois que la période froide est terminée, il est temps d’y retourner pour profiter des beaux jours. Au printemps, le temps est idéal pour semer des graines, planter des végétaux et cultiver des fruits et légumes au potager.

Si ces gestes sont un bonheur pour les jardiniers, d’autres tâches sont plus contraignantes, comme le désherbage. En hiver, de nombreuses mauvaises herbes ont pu s’installer dans votre jardin, notamment dans les allées en gravier, et il est temps de vous en débarrasser. En effet, les mauvaises herbes peuvent être porteuses de maladies ou puiser toute l’eau dans le sol, n’en laissant ainsi pas assez aux autres végétaux.

Crédit photo : iStock

Éliminer les mauvaises herbes

Pour supprimer les mauvaises herbes dans le gravier, n’utilisez pas de produit chimique vendu en magasin. Ces produits sont mauvais pour votre santé et pour l’environnement, mais aussi toxiques pour vos animaux de compagnie, comme le précise Minutes Maison. À la place, il existe une solution naturelle et très efficace : le sel.

Selon Pause Maison, le sel est un ingrédient naturel qui vous aidera à venir à bout des mauvaises herbes dans le gravier. Pour cela, il vous suffit de saupoudrer votre allée de gros sel. Pour plus d’efficacité, pensez à réutiliser l’eau de cuisson de vos pâtes, votre riz ou vos légumes en la versant sur les pousses indésirables. Vous pouvez également verser du vinaigre blanc sur les mauvaises herbes, pendant trois jours de suite, pour les affaiblir.

Crédit photo : iStock

Enfin, le bicarbonate de soude peut être une solution pour limiter l’apparition de mauvaises herbes dans le jardin. Saupoudrez vos allées de quatre cuillères à café de bicarbonate pour 1 mètre carré. Bien qu’efficace, cette méthode doit être appliquée de manière ponctuelle, à raison de deux fois par an maximum, pour préserver l’écosystème de votre jardin. En suivant toutes ces astuces, vous viendrez à bout des mauvaises herbes et retrouverez un bel extérieur.