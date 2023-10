Installer un chalet de jardin a de nombreux avantages. Espace de rangement ou de vie, il embellit votre extérieur. Découvrez les raisons de l’adopter.

Pourquoi installer un chalet de jardin ?

Vous envisagez d’installer un chalet de jardin ! C’est une très bonne idée pour aménager votre extérieur et profiter d’un lieu de stockage ou d’un nouvel espace de vie. Vous hésitez encore ? Alors, je vous propose de découvrir tous les avantages à adopter un abri de jardin. Vous ne pourrez plus vous en passer !

Le chalet de jardin, un espace utile

Un chalet de jardin constitue un espace de rangement ou de vie très utile. Vous avez besoin d’un endroit où stocker vos vélos, une tondeuse ou votre salon de jardin ? Optez pour un abri de jardin de 5 ou 6 m². C’est largement suffisant. Dès 15 m², vous vous offrez un atelier idéal ! Au-delà de 15 m², vous bénéficiez d’une véritable pièce supplémentaire.

Attention à la réglementation en la matière ! Pour tout chalet de jardin de moins de 20 m², une déclaration de travaux est obligatoire. S’il dépasse 20 m², vous devez faire une demande de permis de construire.

Parfois, il est difficile de ranger toutes ses affaires à la maison. Entre les skis, les sacs de couchage ou la piscine gonflable des enfants, on se sent parfois à l’étroit. Là encore, votre abri de jardin va être salutaire. Ce sera un parfait lieu de stockage totalement étanche pour conserver vos affaires à l’abri en toute saison.

Abris de jardin rouge clair. Crédit : Istock

Un espace aménageable selon vos envies

Nous l’avons vu, le chalet de jardin est polyvalent et s’adapte à vos besoins. Vous souhaitez y installer un atelier ou y ranger tous vos outils de jardin ? Vous pourrez vraiment créer une installation sur mesure.

Poser des étagères ou des crochets est possible pour un gain de place. Cela permet également de mettre hors de portée des enfants ces outils potentiellement dangereux. Il ne vous restera plus qu’à bricoler en toute sérénité. Certaines cabanes de jardin sont vendues en kit avec des étagères prêtes à poser.

D’ailleurs, pour vous offrir un abri de jardin totalement à votre image, choisissez parmi de nombreux matériaux celui qui vous convient. Alors, souhaitez-vous un chalet de jardin en bois, en métal ou en résine ? Tous ces matériaux sont résistants et demandent peu d’entretien.

Votre chalet de jardin peut être totalement clos ou avec un auvent. Si vous appréciez la luminosité naturelle, achetez un modèle équipé de fenêtres !

Abris de jardin. Crédit : Istock

Un véritable espace de vie

En fait, votre petit chalet peut devenir un espace de vie à part entière. Cuisine d’été ou petit salon cosy pour se détendre à la belle saison, c’est à vous de décider ! Un grand abri de jardin est idéal pour installer de nouveaux meubles et composer une déco tendance. En plus, ces maisonnettes sont très bien isolées. Vous y serez bien sans climatisation en été et sans chauffage en hiver.

Vous pouvez l'aménager de bien des façons. Si vous avez des enfants, ils adoreront avoir une maisonnette en bois rien que pour eux ! Un espace de jeu extérieur qui pourra aussi stocker tous leurs jouets et libérer de la place dans leurs chambres.

Abris de jardin en bois. Crédit : Istock

Un bien joli coin dans votre jardin

Qui n’a pas rêvé de vivre dans un véritable chalet ! À défaut, vous pouvez en mettre un dans votre jardin. Si comme moi, vous êtes fan de l'aménagement extérieur, vous allez adorer. Un chalet de jardin est vraiment esthétique. Installé sous des arbres, près d’un parterre de fleurs ou de la piscine, il embellira votre espace extérieur. Comment rendre cet endroit encore plus agréable ?

Installez vos meubles de jardin à proximité ;

Mettez une tonnelle à côté de votre chalet de jardin : elle vous procurera de l’ombre et sera du plus bel effet ;

Plantez un nouveau parterre de fleurs à côté de votre maisonnette ou des treillages pour des plantes grimpantes ;

Aménagez une allée de dalles ou de gravier qui mène à la porte du chalet.

Vous pouvez imaginer un véritable cocon où il fait bon vivre. Votre chalet de jardin n’est donc pas seulement un abri ou un rangement, mais bien un nouvel espace à s’approprier.