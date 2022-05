L'impression 3D au service de la maison

Longtemps cantonnée dans le prototypage rapide puis la production en série de petites quantités d’objets, l’impression 3D s’ouvre de nouvelles perspectives dans l’univers de la construction. On ne le dira jamais assez, la fabrication additive tranche nettement avec les anciennes méthodes de fabrication. Immersion au cœur de l’industrie 4.0 qui révolutionne les méthodes de construction des bâtiments, dans le respect des normes environnementales.

Crédit : RS

Quel est l’intérêt d’utiliser les logiciels 3D en architecture ?

Savoir utiliser un logiciel 3D, c’est le point de départ de la fabrication additive. Or, il n’est pas aisé de trouver un bon logiciel d'architecture en raison de la pluralité de l’offre disponible en matière de programmes. À l’instar de Revit ou d’ArchiCAD, il existe une multitude de programmes spécialement dédiés à l’architecture. Ces logiciels ont en plus l’avantage de proposer une kyrielle de fonctionnalités et d’outils très efficaces.

Mais sur quoi juge-t-on l’utilité d’un logiciel 3D ? Que vous comptiez faire appel à la fabrication additive ou non, ces programmes améliorent la visualisation de vos projets. Cette meilleure qualité visuelle est bénéfique aussi bien pour vous-même que pour vos clients. Retouche des modèles 3D et rendus photoréalistes sont d’autres atouts que renferment les logiciels 3D. Cet accompagnement assure la maturation des projets et la mise à disposition de maquettes de propositions créatives conformes à vos exigences.

Transformer vos idées en modélisations détaillées est désormais possible grâce aux logiciels 3D. Dès lors, pour optimiser le niveau de communication et maintenir une bonne collaboration au sein de votre équipe de travail, vous pouvez utiliser un logiciel de modélisation associé au cloud. De telles procédures facilitent l’accès à votre travail avec, en prime, la possibilité pour chaque membre de l’équipe d’y insérer des modifications.

Quels sont les avantages de la fabrication additive pour le BTP ?

De prime abord, mentionnons que les technologies anciennes sont encore utilisées pour construire de nombreux édifices, à l’heure actuelle. Grâce à ces méthodes de construction, nous pouvons construire des logements, des appartements ou des bureaux stables. Si votre question est relative à la possibilité d’améliorer ces techniques, sachez que des solutions existent.

Ainsi, vous serez étonné d’apprendre qu’aujourd’hui, grâce aux solutions innovantes comme l’impression 3D, la reconstruction d’une ville entière et même à l’identique ne prendra que quelques jours. C’est désormais le scénario envisagé pour reconstruire les villes détruites après le passage d’un cyclone. Il en est de même de la construction des habitats écologiques, des maisons plus durables et des abris pour les sans domicile, en cas de survenue d’une catastrophe.

Autant le dire, les avantages qu’offre la technologie d’impression 3D sont multiples. La rapidité de la production, le recyclage et la réutilisation des matériaux, les designs innovants, la personnalisation des objets sont quelques bénéfices qu’offre ce procédé de fabrication. En matière de construction, la réduction des délais de production et du temps de travail sont les principaux bénéfices de la 3D. Pour un bâtiment dont la superficie oscille entre 55 et 75 m², certaines imprimantes 3D sont capables de réaliser de tels projets en seulement 24 heures.

Le zéro gaspillage de matériaux est un autre avantage de la fabrication additive en matière de construction des maisons. L’une des conséquences de cette absence de gaspillage est la réduction des coûts. La production de bâtiments, couche par couche, vous aide à réduire vos coûts de production. Car la machine n’utilise que la quantité de matériaux dont on a besoin pour chaque tâche. De plus, ce mode de production donne lieu à la possibilité d’un recyclage de vos matériaux afin de pouvoir les réutiliser.

L’impression 3D des maisons a-t-elle un avenir ?

L’impression 3D présente de nombreux atouts pour le secteur de la construction. Les entreprises qui exploitent cette technologie en sont les plus grands bénéficiaires. Il faut dire qu’en tant que solution de construction, l’impression 3D facilite la bonne gestion du processus de fabrication. Cela englobe toutes les étapes du projet, de sa conception à sa finalisation. L’impression des structures, par exemple, requiert moins de temps et d’investissement que si vous utilisiez une méthode de construction classique. Bien plus, les ouvrages produits respectent les normes environnementales.

L’accès à d’autres technologies comme la SLS est un plus qui vient s’ajouter aux résultats déjà prometteurs de l’impression 3D. La création de maquettes architecturales individuelles et une conception revue et corrigée de vos projets de construction, c’est tout l’intérêt de faire appel aux technologies SLS. Toutefois, ce n’est pas seulement dans le domaine de la construction que la fabrication additive apporte des innovations.

Certains ont tôt fait de se lancer dans l’impression 3D des maisons et d’en faire une activité à temps plein. C’est le cas notamment de New Story, une organisation à but non lucratif. Ces philanthropes se sont donné pour mission d’offrir un habitat aux personnes démunies. En trois ans, ils ont construit et relogé pas moins de 850 ménages en situation de précarité.