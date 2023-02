L'incroyable intérieur rétro et champêtre de la maison de David Harbour et Lily Allen nous vous laissera pas indifférent

L’acteur David Harbour et la chanteuse Lily Allen ont ouvert les portes de leur demeure à Brooklyn. Et c’est pour le moins surprenant. Zoom.

Il faut avouer que l’on ne s’attendait pas à cela ! Pour le magazine d’architecture et de design Architectural Digest, l’acteur de Stranger Things, David Harbour et son épouse, la chanteuse Lily Allen, ont dévoilé leur intérieur. Au programme : une demeure haute en couleur et originale dont le design a été réalisé par AD100 Billy Cotton et l'architecte Ben Bischoff de MADE.



Crédit : Simon Watson

Une maison champêtre

Lustres en cristal, papier peint fleuri, mobilier en bois et vintage, textiles prestigieux et matière variées, l’intérieur du couple culte est très original. Lors de cette vidéo, qui a été filmée par le magazine, David Harbour a déclaré : "Lily est quelqu'un qui vit avec la couleur d'une manière plus profonde que la plupart des gens. Son goût est audacieux, idiot, amusant, excentrique – c'est excitant”. Pour cette maison, le couple avait un objectif : créer un cadre familial pour les enfants de Lily Allen, avoir un intérieur chaleureux, avec du caractère, mais aussi décontracté. Un pari réussi.

Une maison qui, au-delà de la décoration, se différencie également par son agencement : la salle de bain principale est composée d’un salon et possède de la moquette au sol. Le papier peint fleuri est signé Zuber et les lavabos sont fabriqués à partir de commodes de style Louis XVI en bronze doré et en parquet. Dans cette maison, les motifs floraux et romantiques sont du sol au plafond. Dans leur chambre, on découvre un lit recouvert de linge de maison en soie rose. Une maison de ville new-yorkaise pour le moins surprenante. Et on parie que ça ne plaira pas à tout le monde.



