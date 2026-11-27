Près de Dublin, le Village de Lyons, restauré par le cofondateur de Ryanair et proposé à 20 millions d’euros, a été vendu au groupe hôtelier Ardan Collective.

“Le Village de Lyons” est un village situé en Irlande, à 30 minutes de Dublin, dans le comté de Kildare. Ce village historique comprenait un moulin, une écluse, une auberge, une caserne et une école et était habité par une petite communauté autosuffisante.

Dans les années 1990, le village laissé à l’abandon a été racheté par Tony Ryan, le cofondateur de la compagnie aérienne Ryanair, pour être transformé en établissement de luxe. En Espagne, le rachat d’un village abandonné de 44 maisons s’accompagne lui aussi d’un projet de reconversion touristique.

Restaurer le village

Tony Ryan a mené un projet de revitalisation pour redonner vie aux bâtiments et aux espaces communautaires du village. Il a aménagé 47 chambres, un spa et des restaurants. Les touristes pouvaient séjourner dans les cottages en pierre, les lodges et les appartements sur place. Ce lieu est similaire à ce village abandonné qui a été racheté pour être transformé en établissement d'hébergement local.

Crédit photo : Sotheby's International Realty

Le moulin a été restauré et plusieurs restaurants ont été aménagés à l’intérieur. Le village se trouve au cœur d’un domaine paysager de 8 hectares. Des espaces événementiels, de restauration, de bien-être et d’autres dédiés aux séminaires privés et professionnels ont été aménagés.

Une région renommée

Les structures d’origine des XVIIIe et XIXe siècles ont été préservées et remises en état. Aujourd’hui, les bâtiments de pierre sont couverts de végétation et situés autour de cours et de jardins à la française, ce qui leur donne beaucoup de charme.

Crédit photo : Sotheby's International Realty

La région de Kildare, en Irlande, est attractive pour plusieurs raisons. L’élevage de chevaux et le tourisme équestre sont réputés sur le territoire où l’on retrouve des haras de renommée mondiale ainsi que des infrastructures de premier plan. Des parcours de golf et des demeures historiques se trouvent également dans la région.

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Le village à vendre pour 20 millions d’euros

Au printemps 2026, ce village a été mis en vente par la Sotheby's International Realty pour 20 millions d’euros, tout comme ces chalets perdus dans une forêt et vendus pour 3 millions d'euros. Selon des informations du site Guide Irlande, le village irlandais a finalement trouvé un acheteur récemment puisqu’il a été vendu au groupe hôtelier local Ardan Collective. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Dans les prochains mois, les nouveaux propriétaires souhaitent investir dans ce village, notamment pour étendre l’ouverture du domaine à sept jours par semaine. Ce village d’exception, situé près de Dublin et de son aéroport national, est le lieu idéal pour découvrir l’Irlande.