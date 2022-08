Les 3 étapes pour trouver le meilleur prêt immobilier

Après des années à louer votre logement, vous avez finalement décidé de sauter le pas et d’acheter votre premier chez-vous. Une étape importante pour laquelle plusieurs astuces existent afin d’entreprendre cette aventure dans les meilleures conditions.

Maison avec garage et jardin - Crédit : Pixabay

Durant nos jeunes années, nous sommes nombreux à avoir logiquement choisi la location pour notre logement. Mais que nous ayons goûté aux joies de la colocation ou non, il est venu un moment où nous avons réalisé que construire un patrimoine immobilier était la meilleure façon d’investir et d’arrêter de… jeter notre argent par les fenêtres.

Alors que vous soyez dans cette situation ou non, et que vous avez décidé d’acheter un bien immobilier, vous vous retrouvez sans doute face à la difficile décision consistant à choisir un prêt immobilier. Heureusement, nous allons vous donner toutes les informations pour que vous puissiez comprendre au mieux leur fonctionnement afin de choisir le meilleur pour vous.

1. Déterminer combien d'argent vous pouvez emprunter

Avant même de commencer à rêver en regardant les annonces immobilières, la première étape consiste à savoir jusqu’à quel montant vous pourrez emprunter. L’idée est donc de calculer votre capacité d’emprunt en prenant en compte plusieurs critères, comme les taux d’intérêt proposés par les crédits immobiliers, la durée de ce crédit et les mensualités souhaitées.

Et vous vous en doutez, la capacité d’emprunt ne sera pas la même d’une personne à l’autre. Elle variera en fonction de votre âge, vos revenus, le montant de votre apport personnel, la durée de votre emprunt, ou encore votre état de santé. Pour vous faciliter la vie, des simulateurs en ligne très performants existent.

Lorsque vous aurez calculé votre capacité d’emprunt, vous pourrez alors commencer à prospecter pour trouver votre futur logement en fonction des prix. N’oubliez pas de prendre en compte le coût d’éventuels travaux si vous ne comptez pas acheter dans le neuf.

2. Trouver la banque qui correspond à votre projet

Vous avez passé des mois à écumer les sites d’annonces immobilières, à visiter des appartements ou des maisons, mais cette fois, ça y est, vous avez trouvé votre futur logement ! Maintenant, il vous reste à trouver une banque pour vous prêter l’argent nécessaire à l’achat, et ce aux meilleures conditions. Une fois le compromis de vente signé avec le vendeur, vous bénéficiez généralement d’un à deux mois pour trouver votre financement.

Vous devrez alors monter votre dossier et vous adresser à différentes banques pour comparer les offres qu’elles vous proposeront. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, il vous est aussi possible de vous faire aider d’un courtier. Il montera lui-même votre dossier et fera les démarches auprès des organismes prêteurs afin de vous proposer un éventail d’offres et vous conseiller la plus intéressante.

Prévoyez aussi que la banque que vous choisirez pour votre prêt vous demandera vraisemblablement d’ouvrir un compte courant chez elle.

3. Choisir le meilleur prêt immobilier

Après le premier rendez-vous, vous aurez décidé des paramètres de votre crédit immobilier avec la banque. Suite à cela, la banque vous enverra une offre de prêt en fonction des discussions préalables et de votre profil. Avant de signer cette offre, vous devrez la consulter avec soin pour comparer les éléments les plus importants qui la composent.

Le taux d’intérêt, tout d’abord, est celui grâce auquel les organismes prêteurs se rémunèrent. Il est en lien direct avec la durée de remboursement, puisque plus celle-ci est longue, plus le montant des intérêts augmente en conséquence. Ces deux paramètres sont donc très importants pour comparer les offres.

Le montant des mensualités sera aussi un élément primordial. Dites-vous qu’il correspond à la somme que vous paierez chaque mois durant toute la durée de votre crédit immobilier, et qu’il est donc à anticiper au maximum en fonction de vos dépenses et projets futurs.

Enfin, l’assurance du prêt est le dernier élément que vous devrez comparer. Elle est généralement imposée par les banques et représente entre 0,04 % et 0,65 % du montant du prêt. L’organisme prêteur propose généralement une assurance, mais vous avez aussi le droit de comparer et d’en choisir une autre plus avantageuse.

Voilà, vous avez désormais toutes les cartes en main pour trouver le prêt immobilier qui correspond le mieux à vos besoins !