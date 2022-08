Logement écolo : pourquoi miser sur l'immobilier neuf

Le respect de l’environnement est aujourd’hui au centre des préoccupations chez de nombreux Français. Dans ce cadre, réduire notre empreinte carbone est devenu une priorité, notamment grâce à un logement écologique, qui présente de nombreux avantages.

Crédit : iStock

En France notamment, la canicule actuelle nous rappelle douloureusement l’importance de la protection de l’environnement afin de limiter le dérèglement climatique. Et pour ce faire, il existe de nombreux réflexes plus ou moins simples à adopter. L’un d’entre eux consiste à privilégier un logement neuf et écologique pour réduire son empreinte carbone. Mais dans les faits, quels sont les avantages d’un tel investissement ?

Des logements sains respectant les normes environnementales

Si vous hésitiez encore à acheter dans le neuf, sachez que l’un des gros avantages de ces logements réside dans leur respect des normes phoniques et thermiques actuelles. Là où l’immobilier ancien peut réserver de mauvaises surprises, les logements neufs se doivent d’être à la page en matière de normes environnementales.

Rénover un vieil appartement peut se révéler bien plus coûteux que d’investir directement dans le neuf et les normes évoluant, ce sont notamment près de 1,5 million de logements qui ne seront plus éligibles à la location en France en 2025. Alors pour profiter d’une qualité d’air intérieur optimisée, respecter les normes en vigueur et faire des économies, acheter dans le neuf est la meilleure solution. Pour être sûr de réussir votre projet, nous vous recommandons d’être accompagné d’un promoteur immobilier.

Des logements économes et durables

Ce n’est un secret pour personne que les anciens logements sont voraces en énergie. L’isolation thermique y est souvent mauvaise, ce qui a pour conséquence de faire augmenter la consommation, impactant grandement sur l’environnement (mais aussi le portefeuille).

Acheter dans le neuf permet de contrer ces désavantages. Chez Nexity par exemple, il existe de nombreux programmes immobiliers neufs permettant d’acquérir des logements à la pointe de l’économie d’énergie. Ils favorisent par exemple les équipements basse consommation, comme des chaudières à condensation. De plus, ils sont conçus avec des matériaux durables marqués A+, pour s’inscrire dans le temps tout en respectant l’environnement.

Crédit : iStock

Une empreinte carbone réduite

En effet, pour protéger l'environnement, il convient de privilégier des logements utilisant des matériaux à faible empreinte carbone, c'est-à-dire limitant la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. C'est pourquoi la plupart des logements écologiques sont conçus avec du bois ou du béton bas carbone. Renouvelable, solide et isolant, le bois est souvent le matériau le plus recommandé dans ces nouvelles habitations.

Des logements proches de la nature

Parce que protéger la nature est primordial, il est aussi important de pouvoir bénéficier de ses bienfaits. C’est pourquoi de nombreux promoteurs immobiliers ont mis en place des démarches biodiversité. Pour illustrer ce phénomène, 100% des résidences Nexity offrent un accès à un espace de nature, ainsi qu’une végétation adaptée aux saisons et à la flore locale.

Crédit : iStock

Des services pour faciliter votre quotidien

Et pour en profiter, les promoteurs ont là aussi pensé à tout, en misant notamment sur des espaces extérieurs privatifs, des locaux à vélo, des bornes de rechargement électriques et même des boîtes aux lettres connectées. En mêlant ainsi technologie de pointe et matériaux renouvelables, ces logements vous permettent de rester proches de la nature, tout en veillant à sa sauvegarde.

Pour résumer, acheter dans le neuf présente de nombreux avantages. En plus de fournir un logement écologique, cette démarche permet de faire des économies. En effet, les matériaux durables ne vous demanderont que très peu d'entretien et leur isolation vous permettra de réduire vos factures en énergie. De nombreuses raisons de privilégier l'immobilier neuf.