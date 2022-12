Les meilleurs accessoires pour travailler depuis chez soi

Si vous faites partie des nombreux Français qui se sont récemment mis au télétravail, voici les meilleurs accessoires qui vous seront utiles pour travailler depuis chez vous.

Depuis la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises se sont mises au télétravail. Ces dernières années, de plus en plus de Français travaillent depuis chez eux.

Si le télétravail peut être un vrai avantage pour certains d’entre nous, d’autres ont plus de mal à rester concentrés sur cette tâche dans leur maison.

Crédit photo : iStock

Pour bien travailler depuis chez soi, il est important d’avoir son espace de travail personnel. Il est recommandé de travailler sur un bureau, dans une pièce dédiée. Cela vous permettra de mieux vous concentrer, d’être dans un endroit calme, d’échapper à vos envies de vous distraire et de séparer vie professionnelle et personnelle.

Pour aménager votre coin bureau, certains accessoires sont indispensables, comme ceux fournis par la marque Top Office. Voici une liste des meilleurs accessoires pour travailler depuis chez soi.

Un bureau adapté

Le premier élément à prendre en compte pour travailler depuis chez soi est le bureau. Qu’il s’agisse d’un bureau droit ou d’un bureau d’angle, il doit être ergonomique et adapté à votre façon de travailler. Le bureau doit être assez grand pour que vous puissiez déposer tout ce qu’il vous faut pour travailler. Si vous avez un ordinateur, veillez à ce qu’il y ait assez de place pour poser des papiers et des dossiers à côté de l’appareil.

Crédit photo : iStock

En plus du bureau, vous pouvez ajouter des rangements comme des étagères ou des caissons, afin de ranger vos papiers importants ou vos fournitures.

Un fauteuil de bureau confortable

La deuxième pièce la plus importante pour travailler depuis chez soi est le fauteuil de bureau. Comme vous allez passer des heures assis dessus, il est primordial de bien le choisir pour éviter d’avoir mal au dos. La chaise de bureau doit être confortable et réglable : votre posture doit être parfaite.

Il est conseillé de choisir un fauteuil avec des accoudoirs réglables et la possibilité d’ajuster la hauteur de la chaise. Le dossier doit remonter jusqu’aux épaules. Vous l’aurez compris : pour bien choisir sa chaise de bureau, il faut la tester.

Des accessoires numériques

Si vous devez travailler depuis chez vous, vous aurez sans doute besoin d’un ordinateur et d’une connexion internet. Vous pouvez choisir un ordinateur fixe ou portable, selon si vous avez besoin d’emporter votre appareil avec vous ou non.

Crédit photo : iStock

Une imprimante peut également être nécessaire, ainsi qu’une ou plusieurs clés USB ainsi qu’un disque dur.

Des fournitures de bureau

Vous avez la majorité des éléments indispensables : le bureau, la chaise et les appareils numériques. Il ne vous reste plus qu’à agrémenter votre espace de travail avec toute la papeterie et les fournitures nécessaires. Pensez aux enveloppes, agenda, feuilles, stylos, calculatrice et ciseaux. Investissez également dans une lampe de bureau qui vous fournira un bon éclairage et vous permettra de lire aisément vos documents à une heure tardive.

Pensez également à ajouter une petite poubelle de bureau pour jeter vos déchets. Enfin, il ne vous reste plus qu’à personnaliser votre espace de travail comme vous le souhaitez : un joli pot à crayons, des petites plantes et quelques photos, et le tour est joué !