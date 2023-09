Rentrée scolaire : comment organiser un espace de travail à domicile confortable et productif avec les bons meubles ?

La rentrée scolaire est arrivée et c’est l’occasion rêvée de se créer un véritable espace de travail à la maison. Voici nos conseils.

Vous êtes étudiant.e et en quête d'un espace pour réviser ou bien un.e professionnel.le adepte du télétravail ? Alors on a ce qu'il vous faut. Avec l’essor du télétravail ou encore du boulot en remote, avoir un bon espace de travail de chez soi est devenu primordial. On ne vous apprend rien, depuis la pandémie mondiale, ce sont pas moins de 1 salarié sur 5 qui sont en télétravail au moins une fois par semaine en France en 2023, comme le précise l'INSEE.



Crédit photo : iStock

Résultat : il est important pour être au maximum de sa concentration de se créer un espace bureau pratique, astucieux, confortable et dans l’idéal à moindre coût. Ça tombe bien ! Puisque le site IDMarket, spécialisé dans le mobilier d’intérieur et d’extérieur, propose une large sélection de meubles et accessoires pratiques et confortables, parfaits pour atteindre le maximum de sa productivité. Et on parie que vos futurs meubles sont sur idmarket.com.

Quel mobilier choisir pour un espace de bureau ?

Pour se créer un véritable espace de bureau, il suffit parfois de quelques meubles pour transformer une pièce ou un intérieur et s’offrir un espace dédié au travail. Avant toute chose, il est primordial d’avoir une table ou un bureau, suffisamment grand afin d’y travailler de façon confortable. Il est également indispensable d’avoir une chaise de bureau adaptée à vos besoins qui vous permettra de vous assurer confort et sérénité en travaillant.

Sur le site de la marque, on retrouve plusieurs types de bureaux, comme des bureaux d’angle, industriels, ou encore des meubles de bureaux et accessoires. Par ailleurs, ID Market propose une large gamme de mobiliers propices à l’organisation. Ainsi, une commode composée de tiroirs permettra de ranger l’ensemble vos affaires de bureau (feuilles, imprimante, stylos, carnets, dossiers, etc). Parmi les critères de choix sur lesquels il ne faut pas lésiner lorsque l’on se crée un espace de travail, on retrouve : le confort, l’ergonomie et la praticité. Enfin, il est important de choisir un mobilier qui s’adaptera à votre intérieur. Pour découvrir les meilleures offres, rendez-vous ici.

Pour rappel, l’agencement d’un espace de travail dédié à cette fonction permet d’éviter au maximum les distractions que l’on peut retrouver à son domicile, par exemple : un écran de télévision, la charge mentale du quotidien (lessives, préparation de repas, vaisselles, rangement…). Et côté prix, ID Market s’adresse à toutes les bourses. Car en effet, s'organiser un espace de bureau dédié au travail ne veut pas nécessairement dire se ruiner. Ainsi, la marque propose des produits allant de 24,99€ à 84,99€ pour les bureaux ou les chaises.

Crédit photo : IStock

Comment gagner en productivité ?

Vous cherchez à gagner rapidement en productivité ? Rien de plus simple. En plus de vous créer un espace de travail dédié, n’hésitez pas à vous planifier des horaires de travail fixes, comme au bureau ou à l'école. Par ailleurs, notez au préalable sur votre to do list les moments dans la journée où vous souhaitez vous octroyer une pause. Scinder en plusieurs étapes sa journée permet d’être au maximum de sa concentration. De plus, selon une récente étude menée par LinkedIn et Spotify, environ de 80% des Français estiment que la musique améliorerait leur productivité. Enfin, la musique est connue pour adoucir les mœurs et ainsi réduire le stress et l’anxiété. Le combo parfait pour travailler dans de bonnes circonstances.

Alors que la plateforme Upwork estime que 32 millions d’Américains devraient travailler à distance d’ici à 2025, il est peut-être temps de se créer un espace de travail à la maison digne de ce nom. N’est-ce pas ?