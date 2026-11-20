Après avoir perdu soudainement son emploi, Jacob Harrell, un vidéaste, s'est reconverti dans le bricolage et a construit sa tiny house. Zoom.

Il y a certaines épreuves de la vie qui nous offrent parfois de très belles opportunités. Alors que l'on peut parfois penser que le sort s'acharne sur nous, en réalité, il y a souvent du bon à tirer des étapes difficiles de la vie. C'est justement ce qui est arrivé à Jacob Harrell, un vidéaste qui s'est fait licencier du jour au lendemain de son emploi.



Alors qu'il était à l'époque âgé de 25 ans, le jeune homme ne s'est pas laissé abattre et a choisi de se lancer dans un projet fou : se construire sa propre maison pour 6 000 dollars, soit environ 5 800 euros. Pour autant, Jacob Harrell avait déjà bricolé certaines choses par le passé, mais rien de tel qu'une maison. Mais il en fallait plus pour décourager le jeune homme, qui a appris à bricoler grâce à de nombreuses vidéos partagées sur YouTube. En seulement quatre mois, il a réussi à construire sa tiny house et à l'aménager entièrement de A à Z pour y vivre pleinement et en toute sérénité. Forcément, c'est sur la plateforme YouTube que le vidéaste a partagé cette folle aventure et l'avancée des travaux.

Crédit photo : JacobHarrell

Une tiny house aménagée de A à Z après quatre mois de travaux

Installée dans les Cotswolds, une région pittoresque d'Angleterre, cette petite maison possède tout l'aménagement idéal : elle comprend une cuisine, des tables pliantes, des panneaux solaires et une chambre en mezzanine. Ce projet rappelle celui d’un couple installé sans loyer dans un ancien abri de jardin transformé en maison chez les parents de la jeune femme.

Crédit photo : JacobHarrell

Cette tiny house ne possède pas de salle de bains. Parallèlement, il avait demandé un permis de construire pour pouvoir développer d'autres tiny houses et les mettre en location. Interrogé par Business Insider sur cette folle aventure, le jeune homme, âgé de 27 ans en 2023, a confié :

« L'idée m'est venue de l'envie de lancer une entreprise de location de mini-maisons, un concept populaire à l'époque en raison de la pandémie de coronavirus et du désir des gens de passer des vacances près de chez eux. »



Il ajoute : « Il a fallu une semaine pour construire la structure du bureau, mais elle n'était ni aménagée ni isolée. À ce stade, c'était en fait un abri sur roues. Ma mini-maison est unique en son genre : je l'ai conçue et j'y ai intégré le mobilier. Je n'ai pas grandi en faisant du bricolage ou des travaux de construction ; j'ai tout appris sur YouTube. »

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Crédit photo : JacobHarrell



Du bois de récupération pour aménager sa maison

Pour la majorité de sa maison, Jacob a utilisé du bois de récupération pour construire sa mini-maison :

« Les portes des placards de la cuisine ont été fabriquées avec des restes de cèdre. Le bardage et la cabane ont été réalisés avec quelques planches de bois restantes. »

Une tiny house upcyclée et absolument adorable ! Une chose est sûre, le jeune homme est plus que ravi de cette folle aventure :

« Je suis très fier de ma mini-maison ; construire quelque chose de ses mains est une expérience très enrichissante. »

Pourtant il y a trois ans, Jacob a décidé de vendre sa tiny house, mais il s'est lancé dans un projet encore plus fou : réaménager une maison abandonnée pour y accueillir sa femme et leur fille. Ce cottage vieux de 500 ans est toujours en rénovation après deux ans de travaux. Comme quoi, parfois, certaines difficultés nous conduisent à construire de grandes choses !

Crédit photo : JacobHarrell