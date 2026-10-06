Ils lancent enfin la construction d'un village de tiny houses pour sans-abri dans l'Iowa : de 17 à 35 m², à partir de 267 euros par mois

Les villages de tiny houses se multiplient. L’un d’eux vient enfin d’entamer sa première phase de construction pour accueillir 25 mini-maisons très abordables.

Jusqu’à présent, c’était un projet ambitieux, le voilà enfin qui prend forme. Le « Joppa Village » est un village composé de tiny houses en construction pour les personnes en situation d’itinérance. En juin 2026, nous évoquions ce projet qui était sur le point de donner son premier coup de marteau.

C’est désormais chose faite. Après plus de dix ans d’attente, les ouvriers ont enfin donné le coup d’envoi des travaux du nouveau « Joppa Village » qui doit, dans un premier temps, compter 25 mini-maisons. Les plus de 200 logements envisagés correspondent à l’objectif final du programme, et non à une livraison immédiate.

La construction du Joppa Village enfin lancée

Le nouveau quartier de tiny houses est toujours situé à Des Moines, dans l’Iowa. C’est le 3 septembre 2026 que le groupe Joppa a enfin lancé sa construction. Environ 350 personnes étaient présentes pour la cérémonie de pose de la première pierre, selon le reportage du Des Moines Register publié sur AOL.

Cette première phase verra la construction de 25 tiny houses dont la superficie peut aller de 17,8 à 35,7 mètres carrés, soit les 192 à 384 pieds carrés annoncés par Joppa. Le coût de cette première phase est estimé à 12,5 millions de dollars par l’association. Ce budget couvre aussi le centre communautaire, les infrastructures, la laverie et les dispositifs de sécurité.

Outre les mini-maisons, le Joppa Village proposera également une salle de sport, une terrasse couverte et un espace de vie commun, énumère le Des Moines Register. En revanche, la vieille école de Chesterfield ne sera pas transformée en centre communautaire : elle a été démolie durant l’été 2026. Selon Business Record, Joe Stevens a expliqué que sa rénovation aurait coûté trop cher. Un nouveau bâtiment, le NeighborCare Community Center, doit la remplacer.

Le choix du terrain a lui aussi évolué. Joppa avait acheté une propriété sur County Line Road en 2024, avant que les responsables municipaux ne lui proposent cet emplacement sur Maury Street. L’association a annoncé que les fonds consacrés au premier terrain seraient réinvestis dans le nouveau site.

Des logements équipés, à partir de 300 dollars par mois

Crédit photo : Joppa

Chaque logement coûtera entre 300 et 500 dollars par mois selon la superficie occupée, d’après les loyers prévisionnels annoncés par Joppa le 3 septembre 2026. Le montant est fixé en dollars : son équivalent en euros dépendra du taux de change. Toutes les tiny houses offrent le même confort : une chambre, une salle de bains, une kitchenette et un espace de vie. L’association précise qu’elles seront entièrement meublées.

Ces petites maisons toutes équipées doivent ainsi pouvoir accueillir des personnes de la région en situation d’itinérance chronique. Joppa vise des personnes ayant connu des périodes prolongées ou répétées sans logement et vivant avec un handicap qui complique leur accès durable à un chez-soi. Il ne s’agit donc pas d’une offre locative ouverte à tous les amateurs de petites maisons.

Sur sa page de présentation, l’association distingue ce village d’un refuge ou d’un hébergement temporaire : les résidents doivent pouvoir y vivre durablement. Elle prévoit également un accompagnement à long terme et des occasions de participer à la vie collective, afin de lutter contre l’isolement. Lors de la cérémonie, le PDG de Joppa, Joe Stevens, a déclaré, selon les propos rapportés par le Des Moines Register :

« Avec le temps, ce terrain vide qui vous entoure deviendra un véritable quartier où des personnes ayant vécu en marge de la société pourront enfin disposer, pleinement et durablement, d'un chez-soi, entourées de gens qui les connaissent et se soucient d'elles ».

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Un village de tiny houses qui pourrait accueillir 200 logements

Crédit photo : KCCI News

Pour le moment, cinq tiny houses seront construites sur le terrain ainsi que les routes et les lignes électriques. Les travaux comprennent également les réseaux d’eau et d’assainissement, précise le Des Moines Register. Les organisateurs estiment que les cinq premières mini-maisons pourraient être prêtes courant 2027.

Selon Business Record, un don de 500 000 dollars de l’église catholique St. Boniface, à Waukee, permet de financer ces cinq maisons. La construction des suivantes doit progresser à mesure que de nouveaux fonds seront récoltés. La deuxième phase prévoit encore la construction de 25 autres tiny houses.

Lors du lancement, Joppa a annoncé une campagne de collecte de 7,4 millions de dollars pour compléter le financement de la première phase. Elle s’ajoute à 5,1 millions de dollars déjà obtenus ou attendus de financements publics et privés. Le programme ne repose donc pas uniquement sur les futurs loyers des habitants : les dons et les aides servent à construire les logements et leurs équipements communs.

Dans l’idéal, le Joppa Village est conçu pour accueillir plus de 200 logements. Cette extension reste liée aux financements à réunir. En septembre 2026, Vernon Delpesce, président du conseil d’administration de Joppa, estimait auprès du Des Moines Register que la collecte des 7,4 millions nécessaires pourrait prendre de 18 à 24 mois.

Source : Joppa, communiqué du 3 septembre 2026