3 contraintes auxquelles on ne pense pas au moment d'acheter une tiny house

Alors que les tiny houses sont de plus en plus à la mode, une question se pose : quelles sont les contraintes de ce logement à connaître avant de se lancer ?

La tiny house est de plus en plus populaire partout dans le monde, et pour cause : il s’agit d’un petit logement douillet qui ne prend pas beaucoup de place et peut être mobile, tout en étant peu onéreux. Elles sont de plus en plus à la mode, comme ces tiny houses qui vont vous donner envie de vous y installer dès aujourd'hui. On considère que les prix d’une tiny house varient entre 35 000 et 100 000 euros, ce qui permet de devenir propriétaire sans faire un trou dans son budget. C’est par exemple le cas de cette tiny house qui peut loger une famille pour moins de 50 000 euros.

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Mais acquérir une tiny house est-il si bien que cela ? En réalité, ce logement a de grosses contraintes que l’on ignore, comme le rapporte Le Progrès. Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Un espace réduit

Pour commencer, les tiny houses sont toutes petites. La taille d’une maison comme cela varie de 10 à 30 m2. Ainsi, vous devrez prendre en compte certaines choses importantes, comme le fait que si vous vivez à plusieurs, vous serez constamment l’un sur l’autre. En plus de cela, vous devrez vous débarrasser de nombreuses affaires à cause de l’espace restreint.

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En plus de cela, les sons extérieurs comme le vent ou la pluie sont généralement amplifiés à l’intérieur d’une tiny house, à cause de sa taille.

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Un nouveau mode de vie

Faites également attention à l’endroit où vous voulez installer votre petite maison. Si celle-ci est déplacée régulièrement, vous n’avez pas besoin d’un permis de construire. Cependant, si elle reste plus de trois mois par an au même endroit, vous devez vérifier que le terrain sur lequel vous l’installez est constructible et situé dans la zone urbaine du plan local d’urbanisme (PLU). Enfin, si sa taille dépasse 20 m2, un permis de construire est nécessaire.

Pour finir, vous devez savoir que vous utiliserez sans doute des toilettes sèches, des récupérateurs d’eau de pluie, des panneaux solaires et des batteries pour que tout fonctionne dans votre tiny house. Vous vivrez parfois sans eau courante ni électricité, ce qui peut être contraignant quand on s’est habitué à ce confort.

Vous savez désormais toutes les contraintes liées à l’acquisition d’un tiny house. Mais si vous êtes prêt à vous lancer dans un tel achat, n’attendez plus !