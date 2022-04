Londres : surnommée « la maison invisible », ce mystérieux logement enflamme Internet

C’est bien connu, Londres abrite certaines des propriétés les plus atypiques des grandes capitales européennes. Et un logement sort particulièrement du lot. En effet, cette maison, située dans le quartier de Richmond et surnommée « la maison invisible », est essentiellement recouverte de miroirs

Cette subtilité architecture est si efficace que certains habitants locaux avouent même ne l’avoir jamais remarquée. C’est notamment le cas d’un internaute qui a déclaré : « j’habite dans le quartier depuis environ 10 ans. Je suis passé devant plus de fois et je ne l'ai honnêtement jamais vue. »

Contactée par nos confrères de MyLondon, la famille a confirmé que la propriété était habitée à plein temps et qu’il s’agissait en réalité d’une maison normale. Cette dernière, une ancienne remise commerciale, a été redessinée par l'architecte et artiste Alex Haw en 2015, avant que les résidents actuels ne l’investissent vers la fin de l’année 2019.

L'arrière de la propriété se trouve au 21 St Johns Road, tandis que l'avant se trouve sur la très fréquentée route A316, près du rond-point de Richmond Circus et juste au coin de la station de métro Richmond. L'arrière de la propriété conserve l'architecture originale victorienne, comme c’est généralement le cas dans la région de Londres.

Une maison en miroirs très originale

La famille a expliqué : « notre architecte Alex Haw a eu l'idée du miroir. Le miroir permettrait à la maison d’interagir avec son environnement. On peut voir les arbres sur le rond-point et les nuages se refléter sur la maison. Nous avons vraiment aimé l'idée et l'avons accepté avec plaisir. »

Le côté cocasse, c’est que les propriétaires ont confirmé que oui, ils peuvent voir les passants. Et pour cause, les miroirs sont sans tain, cela signifie qu’on ne peut pas voir à l'intérieur depuis l’extérieur mais l’inverse est possible La famille voit donc des personnes se recoiffer ou se regarder dans les miroirs.

